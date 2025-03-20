Apple'ın bu yılın sonlarına doğru tanıtacağı iPhone 17 serisinin kalıpları sızdırıldı.

Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 serisine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Sızıntılarıyla ünlü Sonny Dickson, iPhone 17 serisinin yeni kalıplarının görüntülerini paylaştı.

Yeni görüntüler, iPhone 17 Pro'nun arka kısmında kamera ünitesinin hemen altından başlayıp kasanın altına kadar uzanan belirgin bir alan olduğunu gösteriyor. Dickson, bu bölgenin camın değişeceği yer olduğunu belirtiyor.

iPhone 17 serisi böyle görünecek:

Daha önce sızan gelişmelerde Fixed Focus Digital, Apple'ın bu yıl metal ve camı birleştiren hibrit bir tasarım benimseyeceğini söylemişti. Görünüşe göre bu iddia gerçek olacak. Özellikle logo bölgesi için metal kasaya entegre bir cam panel kullanılacak.

Ayrıca iPhone 16 Pro modellerinde kullanılan titanyum yerine iPhone 17 serisinde alüminyum gövdeye yeniden geri dönüleceği bildiriliyor.

Apple’ın yeni cam ve metal birleşim teknolojisi sayesinde kamera çubuğunun kenarları ile arka kapak arasında daha pürüzsüz bir geçiş sağlanacak.