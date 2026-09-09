Apple’ın Türkiye’deki iPhone fiyatları yeniden güncellendi. Paylaşılan güncel fiyatlara göre iPhone 17e, iPhone 17, iPhone Air ve iPhone 16 için yeni rakamlar hiç iç açıcı değil. Eski fiyatlarla yapılan karşılaştırma ise özellikle bazı modellerde artışın oldukça dikkat çekici seviyelere ulaştığını gösteriyor.

Apple ürünlerine Türkiye’de ulaşmak zaten kolay değildi ancak görünen o ki iPhone satın almayı planlayanların bütçelerini bir kez daha gözden geçirmesi gerekecek. Apple’ın yeni başlangıç fiyatları, önceki fiyat listesiyle karşılaştırıldığında ciddi farklara işaret ediyor.

İşin ilginç tarafı ise her iPhone modelinin aynı oranda zamlanmamış olması. Bazı modellerde artış tutarı 15 bin TL’ye kadar çıkarken yüzdesel olarak baktığımızda farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Üstelik yalnızca başlangıç fiyatları değil, daha yüksek depolama seçeneklerine geçildiğinde ödenmesi gereken tutarlar da artık oldukça yüksek seviyelerde.

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Yeni rakamlar iPhone modelleri arasındaki fiyat farkını daha da açtı

iPhone 17e artık 72.999 TL, iPhone 17 ise 99.999 TL başlangıç fiyatına sahip. iPhone Air’in başlangıç fiyatı 122.999 TL’ye çıkarken iPhone 16 için ekranda 85.999 TL fiyat görülüyor.

iPhone fiyatları karşılaştırması

Model Eski başlangıç fiyatı Yeni başlangıç fiyatı Zam miktarı Zam oranı iPhone 17e 59.999 TL 72.999 TL 13.000 TL %21,67 iPhone 17 84.999 TL 99.999 TL 15.000 TL %17,65 iPhone Air 107.999 TL 122.999 TL 15.000 TL %13,89

| iPhone 16 | Belirtilmedi | 85.999 TL |

Tabloya baktığımızda yüzdesel olarak en büyük değişimin iPhone 17e’de olduğunu görüyoruz. Modelin başlangıç fiyatı 59.999 TL’den 72.999 TL’ye yükselirken aradaki fark 13.000 TL, artış oranı ise yaklaşık yüzde 21,67 oluyor. iPhone 17 ve iPhone Air’de zam miktarı aynı olsa da oranlar sırasıyla yüzde 17,65 ve yüzde 13,89 seviyesinde.

Depolama kapasitesi arttıkça ödenecek rakamlar da hızla yükseliyor

iPhone 17e’nin 512 GB sürümü 89.999 TL’ye, iPhone 17’nin 512 GB sürümü 116.999 TL’ye ulaşıyor. iPhone Air tarafında ise 512 GB model 139.999 TL, 1 TB depolamalı sürümse tam 173.999 TL fiyat etiketine sahip.

Güncel iPhone fiyatları

Model / Depolama Yeni fiyat iPhone 17e 256 GB 72.999 TL iPhone 17e 512 GB 89.999 TL iPhone 17 256 GB 99.999 TL iPhone 17 512 GB 116.999 TL iPhone Air 256 GB 122.999 TL iPhone Air 512 GB 139.999 TL iPhone Air 1 TB 173.999 TL iPhone 16 85.999 TL

Depolama seçenekleri arasındaki farklar da küçümsenecek gibi değil. iPhone 17e ve iPhone 17’de 256 GB’tan 512 GB’a geçmek için 17.000 TL daha ödemek gerekiyor. iPhone Air’de de 256 GB ile 512 GB arasında aynı fark bulunuyor. Ancak 512 GB’dan 1 TB’a çıkmak istediğinizde fiyat bir anda 34.000 TL daha artıyor.