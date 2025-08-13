Seriye yepyeni bir renk olan "Gökyüzü Mavisi"ni kazandıracak olan iPhone 17 Air, bu rengiyle kanlı canlı bir şekilde görüntülendi.

Apple’ın bu yılki iPhone 17 serisiyle birlikte piyasaya süreceği tahmin edilen iPhone 17 Air, bu kez “Gökyüzü Mavisi” rengiyle kanlı canlı bir şekilde karşımızda. Ünlü sızıntı kaynağı Majin Bu, X platformunda paylaştığı kısa bir videoda telefonun maket hâlini farklı açılardan gösterdi.

iPhone 17 Air ile seride yer edinecek bu yeni renk, iPhone 16 Pro’nun “Çöl Titanyum” tonuna kıyasla çok daha açık ve pastel bir mavi. Ayrıca yan yana görüntülerde iPhone 17 Air’in ne kadar ince olacağı da dikkat çekiyor. Bildiğiniz üzere bu model, standart iPhone’lardan belirgin şekilde daha ince olacak ve Apple’ın şimdiye kadarki en hafif iPhone’larından biri olacağı da söyleniyor.

"Gökyüzü Mavisi" iPhone 17 Air böyle görünüyor:

Yeni modelin daha parlak ekran, iyileştirilmiş pil verimliliği, düşük ışıkta daha iyi kamera performansı ve dayanıklılığı koruyarak ağırlığı azaltan yeni malzemelerle gelmesi bekleniyor. “Air” ismi ilk kez iPhone serisinde kullanılacak ve MacBook Air ve iPad Air’de olduğu gibi burada da ince ve hafif tasarımı vurgulayacak.

Tabii ki daha ince tasarım, pil süresi ve soğutma performansı açısından bazı tavizler anlamına gelebilir. Yine de resmî duyuruya kadar net bir şey demek güç.

Peki sizin iPhone 17 Air'den beklentileriniz neler? Sizce başarılı bir model olabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.