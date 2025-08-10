Yeni bir sızıntı, iPhone 17 Pro’nun şimdiye kadar görülen en net görüntülerini ortaya çıkardı. Tasarım detayları, renk seçenekleri ve kamera dizilimi hakkındaki ipuçları, lansmana haftalar kadar çok net bir şekilde görülmüş oldu.

Apple’ın 2025 sonbaharında tanıtacağı iPhone 17 Pro hakkında yeni görüntüler paylaşıldı. Sızıntıları yüzünden Apple tarafından dava edilen Jon Prosser’ın paylaştığı görüntülere göre cihaz, önceki nesle kıyasla daha ince ekran çerçeveleri, mat arka yüzey ve yeni renk seçenekleriyle gelecek. Bu görüntüler, bugüne kadar internete düşen en yüksek çözünürlüklü iPhone 17 Pro fotoğrafları olarak öne çıkıyor.

Karşınızda iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air ve iPhone 17

Görsellerde en dikkat çeken nokta, kamera dizilimininde önceki modellerdeki üçgen şeklindeki yapının korunması ancak lens boyutlarının ve kamera çıkıntısının belirgin şekilde büyümüş olması.

Bu değişikliğin, özellikle düşük ışık performansını artırmaya yönelik olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca cihazın kenar hatlarında daha yumuşak bir geçiş tercih edilmiş, bu da elde tutuş hissini iyileştirebilir.

iPhone 17 Air tasarımı bu şekilde olacak

Paylaşılan videoda aynı zamanda iPhone 17 Pro’nun titanyum gövde ile geleceği ve Apple’ın bu malzemeyi hafiflik, dayanıklılık ve premium görünüm için tercih ettiği ifade ediliyor.

iPhone 17 Pro’nun yeni renk seçenekleri bu şekilde

Ayrıca yeni “Midnight Blue” ve “Champagne Gold” renklerinin de ürün gamına ekleneceği iddia ediliyor. Bu renkler, özellikle Pro segment kullanıcılarını hedefleyen şık bir görünüm sunuyor.

iPhone 17 Pro’nun tüm renk seçenekleri bu şekilde

Apple’ın resmi tanıtımını 9–12 Eylül 2025 tarihleri arasında yapması bekleniyor. Şirketin bu tarihlerde iPhone 17 Pro ile birlikte iPhone 17, iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro Max modellerini de duyuracağı öngörülüyor. Ancak tasarıma dair bu sızıntılar, lansman öncesi heyecanı şimdiden zirveye taşımış durumda.

iPhone 17 Pro’ya ait diğer görüntüler

iPhone 17 modellerine ait tüm görüntüleri görmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz: