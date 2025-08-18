Apple'ın merakla beklenen en ince iPhone modeli iPhone 17 Air, önümüzdeki ay tanıtılacak olsa da şimdiden Galaxy S25 Edge ile kıyaslanmış durumda.

Akıllı telefon sektörü bu yıl “incelik” trendine kapılmış durumda. Samsung kısa süre önce 5.8 mm kalınlığındaki Galaxy S25 Edge’i piyasaya sürerken, Apple’ın yakında tanıtması beklenen iPhone 17 Air ise bu yarışı bir adım öteye taşımanın peşinde.

Sızıntılara göre iPhone 17 Air'in kalınlığı 5.0 mm ile 6.0 mm arasında değişiyor ancak en çok dillendirilen ölçüler 5.44 mm, 5.5 mm ve 5.65 mm. Yani Apple’ın yeni modeli Samsung’un iddialı telefonundan bile daha ince olabilir.

Galaxy S25 Edge vs iPhone 17 Air

Sızdırılan görsellerde Galaxy S25 Edge’in yanında görülen iPhone 17 Air maketi, gözle görülür derecede daha ince duruyor ancak ince gövdenin bir bedeli var. Söylenene göre iPhone 17 Air'in kamerasının Samsung’a göre daha fazla çıkıntıya sahip olması muhtemel. Bu da telefonun en kalın noktasında farkı azaltabilir.

Ayrıca yine iPhone 17 Air'deki en büyük kayıp, arkada tek bir kamera lensiyle gelmesi olacak. Samsung Galaxy S25 Edge ve standart iPhone 17 modelleri çift kamera sunarken, Air modeli minimalist bir tercih yapacak gibi duruyor.

Bir diğer dezavantaj ise batarya kapasitesi. İnce kasa, küçük bir pil anlamına geliyor ve bu da kullanıcıların günlük kullanım süresinde taviz vermesine yol açacak. Yine de seçeneklerin artması, bir noktada tüketici için esneklik sağlamış olacak.

Peki siz birini tercih edecek olsanız Galaxy S25 Edge'i mi yoksa iPhone 17 Air'i mi tercih ederdiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.