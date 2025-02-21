Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği iPhone 17 serisinde radikal bir karara imza atacağı iddia ediliyor.

Apple, kendi geliştirdiği C1 çipi yerine iPhone 17 serisinde MediaTek’in 5G Wi-Fi çipini kullanacağı iddia ediliyor. Güvenilir kaynaklardan The Information’ın raporuna göre şirket Qualcomm’dan uzaklaşırken yeni seride beklenmedik bir tercihte bulunacak.

Apple’ın C1 çipi hakkında hâlâ çok bir bilgimiz yok. Şirket iPhone 16e'de bu çipi kullanmış olsa da görünüşe göre iPhone 17 için planları farklı.

Qualcomm'a bağımlılık sona eriyor

Ayrıca Apple’ın C1 çipini tamamen rafa kaldırmadığı ve 2026’da en az bir iPad modelinde kullanmayı planladığı belirtiliyor. Şirketin asıl hedefi ise gelecekte adının C2 olduğu düşünülen yeni bir çipi iPhone 18 serisine entegre etmek.

Şirket, 2027’de iPhone’un 20. yıl dönümüne kadar kendi modem teknolojisiyle Qualcomm’u geride bırakmayı amaçlıyor. Ayrıca uydu ağlarına destek eklemek ve 5G modemini ana işlemcisiyle birleştirerek entegre bir mobil bileşen oluşturmayı hedefliyor.

C1 çipinin Apple ekosistemine ne kadar iyi entegre olduğu ise başka bir raporla gündeme geldi. Reuters’a göre şirketin bu yeni çipi, AirDrop kullanımı ya da web gezintisi gibi durumlara göre dinamik olarak en iyi bağlantıyı seçebilecek kapasiteye sahip.

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