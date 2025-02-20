iPhone 16e uygun fiyatı kadar pil ömrü ile de övülmüştü. iPhone 17 Air ise bu çıtayı daha da yükseğe çıkaracak.

Apple’ın yeni nesil iPhone’ları pil ömrü konusunda iddialı geliyor. iPhone 16e, 6.1 inç iPhone’lar arasında en uzun pil ömrüne sahip model konumunda ancak iddialara göre Apple, iPhone 17 Air ile bu çıtayı daha da yukarıya taşıyacak.

Apple’a göre iPhone 16e video oynatma süresinde 26 saate kadar dayanabiliyor. Standart iPhone 16 için ise bu süre 22 saat olarak açıklanmıştı.

iPhone 17 Air, C1 modem ve daha büyük bir pil ile gelecek

Pil verimliliğindeki bu gelişimin en büyük nedenlerinden biri ise Apple’ın kendi tasarladığı C1 modemi. C1, Apple’ın şimdiye kadar geliştirdiği en yüksek güç verimliliğine sahip modem olarak öne çıkıyor ve mevcut iPhone’larda kullanılan Qualcomm modemlere kıyasla büyük bir fark yaratmış durumda.

Apple analisti Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında yaptığı açıklamada iPhone 16e ve ultra ince iPhone 17 Air modellerinin Apple'a özgü C1 modemle geleceğini öne sürmüştü. Bu modem sayesinde iPhone 17 Air’in pil performansı daha ileriki süreçte piyasaya sürüleceğinden ötürü muhtemel kuvvetle iPhone 16e'den bile daha iyi olabilir.

Üstelik iPhone 17 Air yalnızca güç tasarruflu modemle değil, büyük ekranı ve ince tasarımıyla da uzun pil ömrü sunmaya hazırlanıyor. Cihazın 6,6 veya 6,7 inçlik bir ekrana sahip olması ve ultra ince tasarımına rağmen daha büyük bir pile yer verebilmesi bekleniyor.

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