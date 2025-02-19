Apple, iPhone 17 Pro ile Kablosuz Ters Şarj Özelliğini Getirebilir

İddialara göre Apple kapalı kapılar ardında iPhone 17 Pro için kablosuz ters şarj özelliğini test ediyor.

Apple, iPhone 17 Pro modelleri için kablosuz ters şarj özelliğini test ediyor. Instant Digital’a göre Apple’ın üzerinde çalıştığı bu yeni teknoloji, iPhone’un AirPods, Apple Watch ve hatta gelecekte çıkabilecek diğer aksesuarlarını şarj etmesini sağlayabilir.

Sızıntıya göre Apple, iPhone 17 Pro’da 7.5W gücünde kablosuz ters şarjı test etti. Bu, Apple kullanıcılarının cihazlarını şarj etmek için ekstra kablo taşımak zorunda kalmayabileceği anlamına geliyor.

Apple'ın kablosuz ters şarj planları neler?

Apple’ın kablosuz ters şarj konusunda yıllardır çalışmalar yaptığı biliniyor. 2021 yılında iPhone 12 ve sonrası için piyasaya sürülen MagSafe Pil Paketi, iPhone’a takıldığında ters şarj edilebiliyordu ancak 2023’te iPhone 15 serisinin USB-C’ye geçmesiyle MagSafe Pil Paketi kullanımdan kaldırıldı ve o zamandan beri Apple cihazları için kablosuz ters şarj özelliği sunulmadı.

Analistler, Apple’ın gelecekte MagSafe Pil Paketi'nin USB-C versiyonunu geri getirebileceğini tahmin etse de henüz bu konuda gelen yeni bir gelişme yok. Apple’a yakınlığıyla bilinen Bloomberg’den Mark Gurman bile bu konuyla ilgili olarak “Çok bir beklentiniz olmasın.” diyerek beklentileri düşürmüştü.

Instant Digital, Apple’ın iPhone 17 Pro için kablosuz ters şarjı test ettiğini söylese de özelliğin nihai cihazda gerçekten bulunup bulunmayacağı belirsizliğini koruyor.