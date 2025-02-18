Apple'ın iPhone SE 4 modelinde ilk kendi 5G modemini kullandığını göreceğiz. Ancak sızıntılara göre bu modem, indirme ve yükleme hızı performansının düşmesine neden olacak.

Apple, uzun süredir beklenen uygun fiyatlı iPhone SE modelini bu hafta nihayet güncelleyecek. iPhone SE 4 veya iPhone 16E ismiyle gelmesi beklenen cihaz, birçok önemli iyileştirmeyle gelecek. Ayrıca Apple için bir ilke de imza atacak.

Öyle ki iPhone SE 4 modelinde, Apple’ın ilk kendi 5G modeminin kullanıldığını göreceğiz. Bu da modem alanında âdeta tekel konumunda bulunan Qualcomm’dan ayrılacağı anlamına geliyor. Ancak gelen bilgiler, yeni modemin performans konusunda aşağılarda kalabileceğini gösteriyor.

Daha düşük yükleme ve indirme hızına sahip olacak

İddialara göre Apple’ın telefonda kullanacağı TSMC tarafından üretilen modemde, yüksek frekans sağlayan mmWave 5G desteği olmayacak. Bu da telefon, iPhone 16 modellerine kıyasla daha düşük ağ hızlarıyla gelebilir demek.

Yani iPhone SE 4’te Qualcomm X75 gibi modemleri kullanan rakiplerine göre daha düşük yükleme ve indirme hızı görebiliriz. Aslında bu yeni bir iddia değil. Daha önce en güvenilir Apple kaynaklarından olan Mark Gurman da benzer şeyler söylemişti. Bu yüzden gerçek olma ihtimali bir hayli fazla.

Apple’ın 5G modemi, yıllardır geliştirilme aşamasındaydı ancak bir türlü çıkış yapamamıştı. En başta iPhone 14, sonrasında ise iPhone 15’le gelmesi bekleniyordu ancak bunların hiçbiri olmadı. Nihayetinde iPhone SE 4’te kullanılmasına karar kılındı. Bu yıl Plus yerine gelecek iPhone 17 Air’ın ise modemi kullanacak ikinci telefon olması bekleniyor. iPhone 17’nin diğer modellerinde yer alıp almayacağı ise şimdilik belirsiz.

Ağ hızında düşük performansa sahip olacak olsa da bu hamlenin Apple için oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Şirket, Qualcomm’dan uzaklaşarak dışarıdan modemlere bağımlılığı bırakıp tamamen kendi bileşenlerine sahip cihazlar konusunda büyük bir adım atmış olacak.