Mark Gurman, iPhone 17 Pro'nun tasarımıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre iPhone 17 Pro, bugüne dek ortaya çıkan görüntülerdeki gibi olmayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iPhone 17 ailesi üzerindeki çalışmaları devam ederken, bu telefonlarla ilgili iddia kazanı da iyice kaynamaya başladı. Daha önce telefonların tasarımları ve özelliklerine ilişkin pek çok bilgiyi sizlerle zaten paylaştık.

Ancak Bloomberg'den Mark Gurman, bugüne dek gördüğümüz tasarım görsellinin gerçek iPhone 17 Pro'yu yansıtmadığını söyledi. Hatırlayan okurlarımız vardır; daha önce onlarca kez paylaştığımız tasarım görüntülerinde kamera çerçevesinin kasadan farklı bir renge sahip olacağından bahsetmiştik. Mark Gurman, bunun aslında böyle olmayacağını ifade ediyor.

iPhone 17 Pro'nun kamera çerçevesi, kasayla aynı renkte olacak

Mark Gurman'ın içeriden edindiği bilgiye göre Apple, iPhone 17 Pro'da iki renkli bir tasarım tercih etmeyecek. Kamera çerçevesinin rengi, tıpkı iPhone 16 Pro kasanın rengi ile tamamen aynı olacak. Eğer bu iddia gerçekse iPhone 17 Pro'nun kamera çerçevesi, aslında alıştığımız şekle sahip olacak. Sadece kameranın bulunduğu çerçeve ciddi anlamda büyümüş olacak.

iPhone 16 Pro'nun kamera tasarımı şöyle:

Mark Gurman'ın açıklamalarına ilişkin paylaşacaklarımız şimdilik bu kadar. Bakalım önümüzdeki aylarda karşımıza çıkacak bilgiler, bizi hangi yönde savuracak...