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iPhone 18 Pro Bileşen Sızıntısı, Renkleri Bir Kez Daha Doğruladı (Siyah Renk Bekleyenlere Kötü Haber)

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Apple'ın yeni iPhone 18 Pro bileşen sızıntısı ile birlikte serinin renkleri bir kez daha doğrulanmış oldu.

iPhone 18 Pro Bileşen Sızıntısı, Renkleri Bir Kez Daha Doğruladı (Siyah Renk Bekleyenlere Kötü Haber)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple'ın önümüzdeki hafta resmî olarak tanıtmaya hazırlandığı yeni iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'e dair sızıntılar gelmeye devam ediyor.

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Sızdırılan yeni bir bileşen görseli, cihazların sunulacağı renk seçeneklerini bir kez daha gözler önüne sererken, bu yıl siyah renk göremeyeceğiz gibi duruyor.

İçerikten Görseller

iPhone 18 Pro Bileşen Sızıntısı, Renkleri Bir Kez Daha Doğruladı (Siyah Renk Bekleyenlere Kötü Haber)
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Bu yıl siyah renk olmayacak

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Teknoloji dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Sonny Dickson tarafından paylaşılan SIM kart tepsisi görseline göre iPhone 18 Pro modelleri Gümüş, Koyu Vişne ve Gök Mavisi renkleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Sızdırılan bu renkler daha önceki iddiaları doğrular nitelikte olsa da siyah renkli bir seçeneğin bulunmaması dikkat çekiyor.

Apple'ın geçen yıl çıkardığı iPhone 17 Pro modelinde de siyah renge yer vermediği göz önüne alındığında, bu durum çok şaşırtıcı değil. MacRumors'a konuşan sızıntı kaynağı, son birkaç aydır siyah renge dair somut bir kanıta rastlamadığını belirterek bu ihtimalin oldukça zayıf olduğunu vurguluyor.

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