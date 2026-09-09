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iPhone 18 Pro Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

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Apple, bugünkü lansmanıdna iPhone 18 Pro'yu tanıttı. İşte özellikleri ve fiyatı.

iPhone 18 Pro Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, bu yılki en büyük etkinliği olacak iPhone lansmanını bugün gerçekleştirdi. TSİ 20.00’de başlayan etkinlikte firmanın yeni nesil telefonları başta olmak üzere birçok yeni ürünü tanıtıldı.

Tabii ki en çok dikkat çeken modeller iPhone’lardı. Biz de bu içeriğimizde yeni en güçlü iPhone modellerinden biri olan iPhone 18 Pro’yu inceliyoruz. Gelin özelliklerine ve fiyatına bakalım.

İçerikten Görseller

iPhone 18 Pro Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!
Apple-iPhone-18-Pro-2up-260909
Apple-iPhone-18-Pro-color-lineup-260909
Apple-iPhone-18-Pro-A20-Pro-chip-260909
Apple-iPhone-18-Pro-Crossbody-Strap-260909 +1

iPhone 18 Pro özellikleri

Apple-iPhone-18-Pro-2up-260909

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Ekran 6,3 inç, 120 Hz ProMotion, 1206x2622 piksel, OLED
İşlemci A20 Pro
RAM 12 GB
Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB
Arka kamera 48 MP + 48 MP + 48 MP
Ön kamera 18 MP
Batarya -
İşletim sistemi iOS 27

iPhone 18 Pro neler sunuyor?

Apple-iPhone-18-Pro-color-lineup-260909

iPhone 18 Pro modeli, önceki nesil olan iPhone 17 ile birebir aynı tasarıma sahip. Arkada soldan sağa uzanan kamera kurulumunun bu yıl da devam ettiğini görüyoruz. Önde ise biraz daha küçük tasarlanan bir Dinamik Ada bizi karşılıyor. Cihazda 120 Hz ProMotion yenileme hızına sahip 6,3 inçlik OLED ekran var.

Apple-iPhone-18-Pro-A20-Pro-chip-260909

iPhone 18 Pro modeli, Apple’ın 2 nm sürecinde üretilen yeni nesil mobil işlemcisi A20 Pro’dan güç alıyor. Bu işlemci, önceki nesle kıyasla hem performans hem verimlilik hem de yapay zekâ konusunda önemli iyileştirmeler sunuyor. Performans gücünde %18, enerji verimliliğinde ise %30 artış sağlayacak. Ayrıca yeni C2 modeminin de dahil edildiğini göreceğiz. İşlemcinin 12 GB RAM ile ve 256 GB’tan 2 TB’a kadar çıkan depolamayla eşleştirilmesi bekleniyor.

Apple-iPhone-18-Pro-Crossbody-Strap-260909

Kamera tarafında önemli yenilikler var. Cihazda 48 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş kamera ve 48 MP telefoto kamera görüyoruz. Kamerada değişken diyafram açıklığı göreceğiz. Bu özellik, 48 MP olan ana kamerada karşımıza çıkacak. Kameranın lensinden geçen ışığın miktarını ayarlayabileceksiniz. Derinlik ve ön plandaki bir nesnenin ne kadar keskin göründüğü gibi konularda da daha fazla kontrol sahibi olacaksınız, düşük ışık fotoğrafları iyileşecek.

Apple-iPhone-18-Pro-Clear-Case-260909

Yeni A20 işlemci ve C2 modemle birlikte pil ömrü de iyileştirildi. Resmî olarak açıklanmasa da pilinin 5.288 mAh civarında olduğu ifade ediliyor. Önceki iPhone’lara kıyasla daha uzun süreler dayanabilecek. Telefonun kutudan iOS 27 ile çıkacağını, yapay zekâlı Siri gibi gelişmiş yapay özelliklerine direkt erişim sunacağını belirtelim.

iPhone 18 Pro'nun fiyatı ne kadar olacak?

Depolama Alanı Fiyatı
256 GB 137.999 TL
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