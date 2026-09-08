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9 Eylül'de Tanıtılacak iPhone 18 Pro'da Yer Alacak 5 Yeni Kamera Özelliği Ortaya Çıktı

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iOS 27 kodları, 9 Eylül'de tanıtılacak iPhone 18 Pro'da yer alacak yeni kamera özelliklerini ortaya çıkardı.

9 Eylül'de Tanıtılacak iPhone 18 Pro'da Yer Alacak 5 Yeni Kamera Özelliği Ortaya Çıktı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, 9 Eylül Çarşamba günü gerçekleştireceği lansman ile yeni nesil iPhone modellerini resmen bizlerle buluşturacak. Bu etkinlikte standart model görmeyeceğiz. Onun yerine iPhone 18 Pro modelleri ve katlanabilir iPhone tanıtılacak. Lansmana çok kısa bir süre kalmışken bugün önemli bir gelişme yaşandı.

iOS 27 kodları üzerinden iPhone 18 Pro’da yer alacak 5 yeni kamera özelliği ortaya çıktı. Bu özellikler, telefonların kamera konusunda kullanıcıların çok seveceği harika yeniliklerle geleceğini bizlere gösteriyor.

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9 Eylül'de Tanıtılacak iPhone 18 Pro'da Yer Alacak 5 Yeni Kamera Özelliği Ortaya Çıktı
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iPhone 18 Pro’da göreceğimiz yeni kamera özellikleri

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Sızdırılan kod yapısına göre Apple, çekim esnasında pozlama değerlerini anlık olarak takip etmeyi sağlayan dalga şekli ve histogram araçlarını kamera uygulamasına entegre ediyor. Histogram, görselin çok karanlık veya aşırı parlak bölgelerini analiz etmeye yararken; dalga şekli ise bu parlaklık verilerini kadrajdaki tam konumlarıyla eşleştirerek kullanıcıya sunacak.

Bununla birlikte çekim önizlemesi üzerine doğrudan bilgi katmanı ekleyen odak vurgulama ve aşırı pozlama uyarıları da kodlarda beliren yenilikler arasında yer alıyor. Odak vurgulama, netlenen alanların kenarlarını renkli çizgilerle belirginleştirirken; aşırı pozlama uyarısı ise patlayan alanları düz renk, yanıp sönen desen, çapraz çizgiler veya dama tahtası deseniyle kullanıcıya gösterecek.

Diğer bir dikkat çekici yenilik ise otomatik odaklamaya bağımlı kalmak istemeyenler için manuel odaklama seçeneğinin getirilmesi. Apple'ın Final Cut Camera uygulamasındakine benzer olan bu kontrolün bir versiyonu iOS 26 sürümünde kaydırıcı olarak denenmiş ancak iOS 27 beta 1'de kaldırılmıştı. Kodlardaki hâlâ varlığını korurken Apple'ın bu özelliği yalnızca iOS 27 veya daha yeni sürümlerle kutudan çıkan cihazlarla sınırlandırdığı, dolayısıyla mevcut cihazlarda çalışmayacağı belirtiliyor.

Son olarak, fotoğrafların işlenme sürecinde değişken diyaframa bağlı olarak görsel düzeltme yapabilen yeni bir sistem de olacak. iOS 27'nin diyafram açıklığı ayarına göre lens düzeltmelerini yapabildiği ve sonuçları pürüzsüzleştirmek için dört farklı referans noktası arasında harmanlama gerçekleştirdiği aktarılmış. Bu teknik altyapı, iPhone 18 Pro modelinde değişken diyaframlı ana kamera bulunacağına dair beklentileri büyük oranda destekliyor. Ayrıca kaynakta, zamanlayıcı çekimlerinde her fotoğraftan sonra geri sayımın kaydetme sürecini beklemeden hemen başlamasını sağlayan ardışık zamanlayıcı özelliğinin de yer aldığı aktarılıyor.

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