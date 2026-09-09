Apple, 2026 iPhone lansmanını bugün gerçekleştiriyor. Etkinlik nasıl izlenir? Saat kaçta?

Apple, bu yılki en büyük etkinliğini bugün (9 Eylül) gerçekleştirecek. Etkinlikte her sene olduğu gibi yeni iPhone modelleri, yeni AirPods ve Apple Watch’lar ve sürpriz duyurular göreceğiz.

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Peki Apple’ın bugün gerçekleştireceği ve canlı olarak tüm dünyada yayımlayacağı “Işıltılı. Şaşırtıcı. Heyecanlı” sloganına sahip etkinliği nasıl izlenir? Saat kaçta başlayacak? Bilmeniz gereken tüm detayları açıklıyoruz.

Apple’ın iPhone 18 Pro etkinliği nasıl izlenir? Saat kaçta?

Apple’ın yeni iPhone lansmanı, TSİ 20.00’da başlayacak. Etkinlik, her Apple etkinliği gibi direkt olarak firmanın resmî YouTube hesabından yayımlanacak. Direkt olarak akşam etkinlik saati geldiğinde yukarıda gördüğünüz yayın üzerinden etkinliği takip edebilirsiniz. Aynı zamanda direkt olarak firmanın resmî sitesi “Apple.com” üzerinden de etkinliği canlı izleyebileceksiniz. Biz de gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağız.

Etkinlikte neler tanıtılacak?

Apple, bu yılki iPhone lansmanında büyük değişiklikler yapıyor. Öyle ki lansmanda standart iPhone 18’i görmeyi beklemiyoruz. Bunun yerine bu seriden yalnızca iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtılacak. Ek olarak yıllardır geliştirilen ilk katlanabilir iPhone’un da geldiğini göreceğiz. iPhone Duo ismini alacak bu modelin etkinliğin ana odağı olmasını bekliyoruz.

Tabii ki iPhone’lar dışında yeni Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 akıllı saatleri de göreceğiz. Ayrıca yeni AirPods 5 kulaklık da bekliyoruz. Bunlar dışında iOS 27 gibi işletim sistemi sürümlerinin resmî çıkışları için de bilgiler gelecek.