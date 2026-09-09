Apple, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin Türkiye fiyatlarını açıkladı. 256 GB ile 2 TB arasında dört depolama seçeneğiyle gelen yeni Pro serisinin başlangıç fiyatları, en pahalı sürümün ulaştığı seviye ve Türkiye’deki ön sipariş ile satış tarihleri de netleşti.

Apple’ın yeni Pro modelleri resmiyet kazandı ve gözler doğal olarak Türkiye fiyatlarına çevrildi. iPhone 18 Pro ile iPhone 18 Pro Max; kamera, performans ve pil tarafında önemli yenilikler getiriyor. Ancak siz de yeni bir iPhone almayı düşünüyorsanız, kararınızı en çok etkileyecek detay muhtemelen cihazların ülkemizde hangi seviyeden satışa çıkacağı olacak.

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Bu yıl Apple, iki Pro modelinde de 256 GB’tan başlayıp 2 TB’a kadar uzanan dört farklı depolama seçeneği sunuyor. Hâliyle kapasite yükseldikçe fiyatlar da ciddi biçimde artıyor. Özellikle en yüksek depolamaya sahip sürüm, Türkiye’de akıllı telefon fiyatlarının geldiği noktayı göstermesi açısından epey dikkat çekici bir seviyeye ulaşmış durumda.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max fiyatları

Türkiye’de iPhone 18 Pro 137.999 TL, iPhone 18 Pro Max ise 149.999 TL’den başlıyor. Depolama arttıkça rakamlar hızla yükseliyor ve 2 TB’lık Pro Max 255.999 TL’ye ulaşıyor. Ön siparişler 12 Eylül Cumartesi saat 15.00’te açılacak, cihazlar 18 Eylül Cuma günü satışa çıkacak. Sizce yeni modellerin Türkiye fiyatları nasıl olmuş?