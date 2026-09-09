Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max Türkiye Fiyatları Açıklandı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Apple, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin Türkiye fiyatlarını açıkladı. 256 GB ile 2 TB arasında dört depolama seçeneğiyle gelen yeni Pro serisinin başlangıç fiyatları, en pahalı sürümün ulaştığı seviye ve Türkiye’deki ön sipariş ile satış tarihleri de netleşti.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max Türkiye Fiyatları Açıklandı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple’ın yeni Pro modelleri resmiyet kazandı ve gözler doğal olarak Türkiye fiyatlarına çevrildi. iPhone 18 Pro ile iPhone 18 Pro Max; kamera, performans ve pil tarafında önemli yenilikler getiriyor. Ancak siz de yeni bir iPhone almayı düşünüyorsanız, kararınızı en çok etkileyecek detay muhtemelen cihazların ülkemizde hangi seviyeden satışa çıkacağı olacak.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu yıl Apple, iki Pro modelinde de 256 GB’tan başlayıp 2 TB’a kadar uzanan dört farklı depolama seçeneği sunuyor. Hâliyle kapasite yükseldikçe fiyatlar da ciddi biçimde artıyor. Özellikle en yüksek depolamaya sahip sürüm, Türkiye’de akıllı telefon fiyatlarının geldiği noktayı göstermesi açısından epey dikkat çekici bir seviyeye ulaşmış durumda.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max fiyatları

Türkiye’de iPhone 18 Pro 137.999 TL, iPhone 18 Pro Max ise 149.999 TL’den başlıyor. Depolama arttıkça rakamlar hızla yükseliyor ve 2 TB’lık Pro Max 255.999 TL’ye ulaşıyor. Ön siparişler 12 Eylül Cumartesi saat 15.00’te açılacak, cihazlar 18 Eylül Cuma günü satışa çıkacak. Sizce yeni modellerin Türkiye fiyatları nasıl olmuş?

Depolama iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max
256 GB 137.999 TL 149.999 TL
512 GB 154.999 TL 166.999 TL
1 TB 188.999 TL 200.999 TL
2 TB 243.999 TL 255.999 TL
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Harika Özelliklere Sahip Amiral Gemisi Redmi K100 Pro ve Pro Max Tanıtıldı: 9070 mAh Batarya, 185 Hz Ekran ve Dahası

Harika Özelliklere Sahip Amiral Gemisi Redmi K100 Pro ve Pro Max Tanıtıldı: 9070 mAh Batarya, 185 Hz Ekran ve Dahası

HyperOS 4 Resmen Tanıtıldı: İşte Xiaomi Telefonlara Gelecek Yenilikler

HyperOS 4 Resmen Tanıtıldı: İşte Xiaomi Telefonlara Gelecek Yenilikler

OPPO Reno16 Serisi Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatları ve Özellikleri!

OPPO Reno16 Serisi Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatları ve Özellikleri!

Samsung'un One UI 9'da Kullanacağı Yeni Zil Sesi Belli Oldu: İşte Telefonunuzun Yeni Zil Sesi!

Samsung'un One UI 9'da Kullanacağı Yeni Zil Sesi Belli Oldu: İşte Telefonunuzun Yeni Zil Sesi!

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

30 Bin TL'den Ucuza Alabileceğiniz En İyi Anne/Baba Telefonları

30 Bin TL'den Ucuza Alabileceğiniz En İyi Anne/Baba Telefonları

Motorola Edge 70 Fusion Türkiye'de Satışa Çıktı: 7000 mAh Batarya, 144 Hz Ekran!

Motorola Edge 70 Fusion Türkiye'de Satışa Çıktı: 7000 mAh Batarya, 144 Hz Ekran!

Mobil Hat Kısıtlamaları 6 Ay Ertelendi! İşte Yeni Kapanış Tarihleri

Mobil Hat Kısıtlamaları 6 Ay Ertelendi! İşte Yeni Kapanış Tarihleri

Apple Akıllı Telefon iPhone Telefon Fiyat

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com