Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iPhone 18 Pro ve Pro Max'in Batarya Kapasiteleri Belli Oldu! Pil Performansları Nasıl Olacak?

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Apple AB'deki zorunluluklardan dolayı iPhone 18 Pro ve Pro Max'in batarya kapasitelerini açıkladı.

iPhone 18 Pro ve Pro Max'in Batarya Kapasiteleri Belli Oldu! Pil Performansları Nasıl Olacak?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, dün akşam yeni CEO John Ternus liderliğinde gerçekleştirdiği ilk lansmanında yeni ürünlerinin tanıtımını yaptı. Tabii ki bu ürünler arasında en çok dikkat çeken modellerden ikisi iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’ti.

iPhone 18 Pro modelleri, tasarımsal açıdan önceki nesle benzerlik gösterse de teknik tarafta çok önemli iyileştirmeler aldı. Pil de bunlardan biriydi. Apple lansmanlarında direkt kapasite açıklamıyor. Ancak sonrasında ortaya çıkan sertifikalar bu kapasitelere ulaşmamızı sağlıyor. İşte bunun sayesinde iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in mAh cinsinden batarya kapasiteleri belli oldu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

iPhone 18 Pro ve Pro Max'in Batarya Kapasiteleri Belli Oldu! Pil Performansları Nasıl Olacak?
pro

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in batarya kapasiteleri ne kadar?

pro

Şirket, Avrupa Birliği (AB) mevzuatları gereği İngiltere ve Avrupa genelindeki ürün sayfalarında enerji etiketlerini yayımlamak zorunda olduğundan cihazların kesin batarya değerleri bu veriler aracılığıyla kamuoyuna yansımış oldu.

Açıklanan resmi verilere göre, fiziksel SIM kart girişine sahip olan iPhone 18 Pro modeli 4.056 mAh batarya kapasitesi ile geliyor. Bu değer, bir önceki nesil olan iPhone 17 Pro’nun 3.988 mAh’lik bataryasına kıyasla %1,7’lik mütevazı bir artış demek. Pro model, %10 artışla 33 saat video oynatma sunabiliyor. 17 Pro’da bu 30 saatti.

Piyasadaki en güçlü iPhone olan iPhone 18 Pro Max tarafında ise kullanıcıları oldukça sevindirecek belirgin bir kapasite artışı yaşandı. SIM kart yuvalı iPhone 18 Pro Max modelinin batarya kapasitesi tam 5.391 mAh olarak duyuruldu. Bir önceki nesil iPhone 17 Pro Max’in 4.823 mAh’lik bataryası göz önüne alındığında, yeni modelde %11,7 oranında devasa bir batarya ömrü artışı sağlandığı görülüyor. Kullanım karşılaştırması yapacak olursak cihaz, 40 saat video oynatma sunabiliyor. Bu da 35 saatlik önceki nesle kıyasla %14 artış demek.

Video oynatma süreleri tam olarak gerçek hayatta pil ömrü performansı olarak görülmeyebilir. Apple bu yüzden gerçek dünya kullanımını daha yakından temsil etmeyi amaçlayan yeni bir pil ömrü ölçütü de sunmaya başladı. Bu ölçüt, insanların iPhone'larını gerçekte ne için kullandıklarına dair bilgileri temel alarak mesajlaşma, fotoğraf çekme, oyun oynama, internette gezinme ve daha fazlasını içeriyor. Verilere göre bu ölçümde iPhone 18 Pro Max tek şarjla 30 saat, iPhone 18 Pro ise 24 saat dayanabiliyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Harika Özelliklere Sahip Amiral Gemisi Redmi K100 Pro ve Pro Max Tanıtıldı: 9070 mAh Batarya, 185 Hz Ekran ve Dahası

Harika Özelliklere Sahip Amiral Gemisi Redmi K100 Pro ve Pro Max Tanıtıldı: 9070 mAh Batarya, 185 Hz Ekran ve Dahası

HyperOS 4 Resmen Tanıtıldı: İşte Xiaomi Telefonlara Gelecek Yenilikler

HyperOS 4 Resmen Tanıtıldı: İşte Xiaomi Telefonlara Gelecek Yenilikler

OPPO Reno16 Serisi Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatları ve Özellikleri!

OPPO Reno16 Serisi Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatları ve Özellikleri!

Samsung'un One UI 9'da Kullanacağı Yeni Zil Sesi Belli Oldu: İşte Telefonunuzun Yeni Zil Sesi!

Samsung'un One UI 9'da Kullanacağı Yeni Zil Sesi Belli Oldu: İşte Telefonunuzun Yeni Zil Sesi!

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

30 Bin TL'den Ucuza Alabileceğiniz En İyi Anne/Baba Telefonları

30 Bin TL'den Ucuza Alabileceğiniz En İyi Anne/Baba Telefonları

Motorola Edge 70 Fusion Türkiye'de Satışa Çıktı: 7000 mAh Batarya, 144 Hz Ekran!

Motorola Edge 70 Fusion Türkiye'de Satışa Çıktı: 7000 mAh Batarya, 144 Hz Ekran!

Mobil Hat Kısıtlamaları 6 Ay Ertelendi! İşte Yeni Kapanış Tarihleri

Mobil Hat Kısıtlamaları 6 Ay Ertelendi! İşte Yeni Kapanış Tarihleri

Apple iPhone Batarya iPhone 18

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com