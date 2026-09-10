iPhone 18 Pro ve Pro Max'in Batarya Kapasiteleri Belli Oldu! Pil Performansları Nasıl Olacak?

Apple AB'deki zorunluluklardan dolayı iPhone 18 Pro ve Pro Max'in batarya kapasitelerini açıkladı.

Apple, dün akşam yeni CEO John Ternus liderliğinde gerçekleştirdiği ilk lansmanında yeni ürünlerinin tanıtımını yaptı. Tabii ki bu ürünler arasında en çok dikkat çeken modellerden ikisi iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’ti.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

iPhone 18 Pro modelleri, tasarımsal açıdan önceki nesle benzerlik gösterse de teknik tarafta çok önemli iyileştirmeler aldı. Pil de bunlardan biriydi. Apple lansmanlarında direkt kapasite açıklamıyor. Ancak sonrasında ortaya çıkan sertifikalar bu kapasitelere ulaşmamızı sağlıyor. İşte bunun sayesinde iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in mAh cinsinden batarya kapasiteleri belli oldu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in batarya kapasiteleri ne kadar?

Şirket, Avrupa Birliği (AB) mevzuatları gereği İngiltere ve Avrupa genelindeki ürün sayfalarında enerji etiketlerini yayımlamak zorunda olduğundan cihazların kesin batarya değerleri bu veriler aracılığıyla kamuoyuna yansımış oldu.

Açıklanan resmi verilere göre, fiziksel SIM kart girişine sahip olan iPhone 18 Pro modeli 4.056 mAh batarya kapasitesi ile geliyor. Bu değer, bir önceki nesil olan iPhone 17 Pro’nun 3.988 mAh’lik bataryasına kıyasla %1,7’lik mütevazı bir artış demek. Pro model, %10 artışla 33 saat video oynatma sunabiliyor. 17 Pro’da bu 30 saatti.

Piyasadaki en güçlü iPhone olan iPhone 18 Pro Max tarafında ise kullanıcıları oldukça sevindirecek belirgin bir kapasite artışı yaşandı. SIM kart yuvalı iPhone 18 Pro Max modelinin batarya kapasitesi tam 5.391 mAh olarak duyuruldu. Bir önceki nesil iPhone 17 Pro Max’in 4.823 mAh’lik bataryası göz önüne alındığında, yeni modelde %11,7 oranında devasa bir batarya ömrü artışı sağlandığı görülüyor. Kullanım karşılaştırması yapacak olursak cihaz, 40 saat video oynatma sunabiliyor. Bu da 35 saatlik önceki nesle kıyasla %14 artış demek.

Video oynatma süreleri tam olarak gerçek hayatta pil ömrü performansı olarak görülmeyebilir. Apple bu yüzden gerçek dünya kullanımını daha yakından temsil etmeyi amaçlayan yeni bir pil ömrü ölçütü de sunmaya başladı. Bu ölçüt, insanların iPhone'larını gerçekte ne için kullandıklarına dair bilgileri temel alarak mesajlaşma, fotoğraf çekme, oyun oynama, internette gezinme ve daha fazlasını içeriyor. Verilere göre bu ölçümde iPhone 18 Pro Max tek şarjla 30 saat, iPhone 18 Pro ise 24 saat dayanabiliyor.