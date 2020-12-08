Bir Japon YouTube kanalı, iPhone 5S'e pasta cila uygulayarak ayna parlaklığına ulaşmasını sağladı. Cihazın son hali, metal gövdeli akıllı telefonların "özlenmesini" dahi sağlayabilir.

Eski moda, tuşlu telefonlar mümkün olduğunca küçük ve cebe kolay sığacak bir tasarım ile piyasaya sürülmeye çalışılırken, modern akıllı telefonlar mümkün olduğunca büyük ve onları masanın üstünde sergilemek isteyeceğiniz gösterişli tasarımlar ile geliyorlar. Peki telefonunuzun ayna gibi parlamasını ister miydiniz?

Hakaihan adlı bir Japon YouTube kanalı, ayna kadar parlak bir arka yüzeye sahip akıllı telefonların nasıl görüneceğini göstermek için bir iPhone 5S’in metal arka yüzeyini 8 saat süren uzun bir işlemden geçirdi ve nihayetinde ayna kadar parlak olmasını sağladı.

Ayna kadar parlak iPhone 5S'in son hali

Bildiğiniz üzere iPhone 5S’in arka yüzeyinin üst ve alt kısımları plastik, orta kısmı ise metal yapıya sahipti. Bu nedenle Hakaihan, “parlatma” işlemine başlamadan önce su geçirmez bir bant yardımıyla plastik yüzeyi kaplamak ile işe başlıyor. Devamında ise özel bir sıvı bileşik ve parlatma pedi kullanarak metal yüzeyi “ovalamaya” başlıyor.

Hakaihan’ın açıklamasına göre iPhone 5S’in metal arka yüzeyindeki boyanın çıkarılması iki saat kadar sürüyor. Devamında ise yüzeyi daha da pürüzsüz hale getirmek ve ayne parlaklığına kavuşturmak için ovalama işlemine devam ediyor. Sonunda ise pasta cila ile iPhone 5S, ayna parlaklığına kavuşuyor.

Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor ki bu işlemler cihazın gövdesine uygulandığından başarılı bir şekilde tamamlansa bile garantisi devam etmekte olan akıllı telefonların garanti dışı kalmasına neden olabilir. Bu nedenle sahip olduğunuz akıllı telefonlar denemenizi tavsiye etmiyoruz.

iPhone 5S'in ayna parlaklığına ulaştığı video