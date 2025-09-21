Tümü Webekno
iPhone Air Parçalarına Ayrıldı (İnce Olduğu Kadar Dayanıklı mı?)

JerryRigEverything'den sonra bu sefer de iFixit, iPhone Air'i âdeta her bir parçasına ayırdı. Peki telefonun iç kısmında kullanıcıları tam olarak neler bekliyor?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

iFixit, Apple’ın bugüne kadarki en ince telefonu olan iPhone Air’i parçalara ayırdı. Videoda görüldüğü üzere, yıllar sonra gelen bu büyük tasarım değişikliğinde Apple, 5.6 mm kalınlığındaki gövdeye tüm parçaları sığdırmak için ilginç çözümler kullanmış.

En dikkat çeken nokta, kameranın çıkıntısı. Apple, anakartın bir kısmını bu çıkıntının içine yerleştirmiş. Böylece hem büyük bir bataryaya yer açılmış hem de telefon bükülmelere karşı daha dayanıklı hâle gelmiş. Zaten titanyum çerçevesi sayesinde cihazın kolay kolay eğilmediği de testlerle kanıtlanmıştı.

iPhone Air'in parçalarına ayrıldığı video:

Onarım kolaylığı açısından da iPhone Air şaşırtıcı derecede iyi. Parçalar üst üste binmediği için ekrana ya da arka cama ulaşmak kolay. Batarya da özel bir yöntemle kolayca çıkarılabiliyor. USB-C portu ise 3D baskı titanyum alaşımdan yapılmış, yani çizilmeye biraz açık ama sağlam.

Telefonun içinde Apple’ın kendi tasarladığı birçok yeni çip bulunuyor. C1X 5G modemi, N1 ağ çipi ve A19 Pro işlemci. Bu da iPhone Air’i, Apple’ın en fazla “kendi üretimi” parçaya sahip iPhone’u yapıyor.

iPhone Air

iFixit video sonunda iPhone Air’e 10 üzerinden 7’lik bir onarılabilirlik puanı verdi. Yani batarya ve ekran gibi parçaları değiştirmek diğer modellere göre daha kolay. Tabii Apple’ın yedek parça ve kılavuz paylaşması da bu süreci daha erişilebilir hâle getiriyor.

Peki siz iPhone Air hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

poppy 1 gün önce
normal kiloda insana dayanır asıl obezlere dayansın...
