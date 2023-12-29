2023’ün ilk gününde iPhone, altın, BİST 100 endeksi, ABD doları, euro ve Bitcoin gibi varlıklardan alsaydık şimdiye kadar ne kadar kâr elde etmiştik?

2024’e saatler kaldı; 2023’te altın ve BİST 100 endeksi gibi yatırım araçları, Türk lirası karşısında yukarı yönlü bir performans sergiledi. 1 Ocak 2023'te iPhone, ons ve gram altın, BİST 100 endeksi, dolar, euro ve Bitcoin'in fiyatı ne kadardı; 2023'te hangisi en çok yükseldi ve 2024'te neler olabilir?

Ülkemizde sürekli olarak artan fiyatlarıyla bir yatırım aracının değerlemesini aratmayan "iPhone".

iPhone'lar, teknolojik harika olmalarının yanı sıra Türkiye'de sürekli olarak yükselen dolar kuru ile bir bakıma yatırım aracı olarak hareket ediyor. 2023'ün ilk günündeki iPhone fiyatlarıyla günümüz iPhone fiyatlarının bir karşılaştırması:

iPhone Model 1 Ocak 2023 Fiyatı 29 Aralık 2023 Fiyatı iPhone 14 128 GB 30.999 TL 47.499 TL iPhone 14 Plus 128 GB 34.999 TL 53.999 TL iPhone 13 128 GB 27.999 TL 39.999 TL iPhone SE 2022 64 GB 16.999 TL 26.999 TL

2023'ün ilk günündeki fiyatlar ve 29 Aralık 2023 Apple mağazasında bulunan fiyatlara göre iPhone 14 128 GB, iPhone 14 Plus 128 GB ve iPhone SE 2022 64 GB fiyatı %50'nin biraz üzerinde yükseldi. iPhone 13 128 GB fiyatındaki yükseliş ise %50'nin biraz altında kaldı.

Riskli zamanların dayanak varlığı: Altın

Ons altın 2023’e 1.928 dolardan başladı ve 2.148 dolara kadar yükselerek ATH (tüm zamanların en yüksek fiyatı) yaptı. Bu da 2023’te ons altın getirisinin %11,41 olduğu anlamına geliyor.

Bizi en çok ilgilendiren gram altına bakacak olursak; gram altın, 2023’e 1.095 Türk lirasından başladı ve 1.994 TL’de yeni bir rekor seviyeye imza attı. Yani 1 gram altın, 2023’te %82 değer kazandı.

Altın fiyatlarının 2023’te hem küresel olarak hem de ülkemizde neden yükseldiğinin arkasında 2023’ün belirsizlikler ile dolu olması yer alıyor. Yani büyük yatırımcılar bu yıl bir kez daha ana değer koruma varlığı olarak altını tercih etti.

Türk borsasının kalbi: BİST 100 endeksi

BİST 100 endeksi 2023’e 5.568 puanda başladı ve 8.562 puana kadar yükselerek yeni bir rekora imza attı. BİST yılın ilk gününden bu rekor seviyeye kadar %53,61'lik bir yükseliş yaptı.

Ancak endeksin dolar karşısındaki yıllık olarak performansı çok da iyi olmadı. Endeks, 2023’e 294,41 puanda başladı ve ATH seviyesi olan 313,41 puana %6,46’lık bir yükseliş yaptı. BİST 100 endeksi şu anda dolar karşısında bu seviyelerin çok altında işlem görüyor.

Aynı dönemde ABD’nin önde gelen endekslerden biri olan Nasdaq, 2023’e 10.939 puanda başladı, 16.777 puanda ATH yaptı. Bu yükseliş hareketi yıllık olarak %54’e yakın bir getiri sağladığını gösteriyor.

ABD’nin bir diğer önde gelen endeksi S&P 500, 2023’e 3.853 puanda başladı ve 4.780 puanda ATH yaptı. Bu da %24’lük bir yükseliş olduğunu gösteriyor.

S&P 500 ve Nasdaq endekslerinin de BİST 100 gibi tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmesi göze çarpıyor. Yine de BİST 100 endeksinin yükselişi Nasdaq’ın yükseliş oranına daha yakın.

İkinci Dünya Savaşı'ndan beri dünyanın rezerv para birimi: dolar

2023’ün ilk gününde ABD doları Türk lirası karşısında 18,82 TL’den işlem görüyordu. 2023’ün sonlarında ise dolar kuru 29 TL’nin biraz üzerinde. Bu da %57’den fazla bir yükselişi temsil ediyor. Aslında 2023’ün ilk gününden itibaren dolar 50’den fazla kez kendi rekorunu kırarak ATH yaptı.

Kısaca 2023’ün ilk gününde dolar alan biri şu anda ana yatırımının yarısından fazlasını kâr olarak cebine koymuş durumda.

Avrupa Birliğinin ana para birimi: euro

ABD doları gibi euro da 2023 yılında yatırımcısına büyük getiriler sağladı. Yüzde 64’ten fazla bir yükseliş ile euro, 20,44 TL’den başladığı 2023 yolculuğunu şu anda 32 TL’nin üzerinde devam ettiriyor.

Hem dolar hem euro fiyatının neden bu kadar çok yükseldiğinin arkasında ise enflasyon yatıyor. TCMB’ye göre 2023 ocak ayında TÜFE yıllık olarak %57,68 ve aylık olarak %6,65’ti. En güncel Kasım 2023 TÜFE verisi ise yıllık %61,98 ve aylık %3,28 oldu.

Ancak, Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre Kasım ayı TÜFE oranı yıllık olarak %129,27 ve aylık olarak yüzde 5,58 arttı.

Blok zincir teknolojisini dünyaya tanıtan ilk kripto varlık: Bitcoin

Bitcoin, 2023 yılına 16.545 dolardan başlasa da günümüzde bu fiyatın iki katından daha yukarda işlem görüyor. Lider kripto varlık 2023 aralık ikinci haftasında 44.747 dolara yükseldi, bu da %160 değer kazandığı anlamına geliyor.

Bitcoin’in 2023 fiyat hareketine bakıldığında, bu yükselişin arkasında ABD Merkez Bankası FED'in 2023’ün ilk aylarında faiz artırması, 2023’ün sonlara doğru bu politikaya devam etmemesi ve Bitcoin yarılanma etkinliğinin yaklaşması geliyor.

2024'te hangi yatırım araçlarının en çok kazandırması bekleniyor?

TCMB faiz oranlarını daha da artırır ise yatırımcılar BİST ve altın gibi yatırım araçlarından çıkarak sermayelerini bankalara yatırabilir. ABD doları ve euro gibi döviz kurları uzun bir süredir yükseliş trendinde ve bu yukarı yönlü hareket 2024’te de devam edebilir.

Ancak 2024'te ABD merkez bankası faiz oranlarını azaltmaya giderse ABD'li yatırımcılar altın, hisse senetleri ve kripto varlıklar gibi yatırım araçlarına geçebilir. Bu, gram altın fiyatında yukarı yönlü bir hareketi tetikleyebilir.

Ayrıca yeni çıkan iPhone 15 128 GB 53.999 TL ve iPhone 15 Plus 128 GB 61.999 TL. 2023'te yaşanan %50'lik artışı bu fiyatlara ekleyecek olursak 2024'ün sonlarına doğru iPhone 15 128 GB 80.999 TL'nin ve iPhone 15 Plus 128 GB 93.000 TL'nin üzerinde olabilir.

Kripto varlık piyasasında ise, 2024 Nisan ayı gibi Bitcoin yarılanma etkinliği gerçekleşeceğinden Bitcoin boğa piyasasına girebilir. Yarılanma etkinliği, yeni çıkarılan Bitcoin miktarını %50 oranında azaltacak. Aynı zamanda FED faiz oranlarını düşürse yatırımcılar Bitcoin ve altcoin'ler gibi riskli varlıklara geçiş yapabilir.

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