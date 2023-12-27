1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak açıklanmasının ardından sosyal medya yıkıldı.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği açıklama bugün geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz dakikalarda 2024 yılı için belirlenen asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret, %49’luk artışla 17 bin 2 TL olarak belirlendi.

Asgari ücrete gelen zam, her yıl olduğu gibi bu yıl da hemen sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok kullanıcı, sosyal medya üzerinden yeni tutara ilişkin düşüncelerini paylaştı. Biz de sizler için gelen tepkilerden bazılarını derledik.

Yeni asgari ücrete bazı uzmanlardan gelen tepkiler

Vatandaşlardan gelen tepkiler ise şu şekilde

Komik tepkiler de gecikmedi

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