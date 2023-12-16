Milyonlarca dolar karşılığında binlerce Bitcoin satın alan halka açık şirketlerin hisse senetlerini kullanarak dolaylı olarak Bitcoin alabiliyoruz. Bu şirketler arasında en öne çıkanlar hangileri?

2021 kripto varlık rallisi, Bitcoin piyasasını derinden değiştirdi. 2021’de Bitcoin fiyatı 69.000 doların biraz üzerine çıkarak rekor kırmıştı. Son kripto varlık boğa döneminde, bazı şirketler Bitcoin’e yatırım yapacağını ve bazıları da Bitcoin ile hâlihazırda olan çalışmalarını artıracaklarını söyledi.

Bitcoin’in gücüne ve teknolojik yeteneklerine inanan iki şirket, direkt Bitcoin satın aldı. Diğerleri ise Bitcoin madenciliği yaparak ellerindeki Bitcoin miktarını büyüttü.

Bu içerikte yer alan şirketlerin hisse senetleri Amerikan borsalarında işlem görmektedir. Bu hisse senetlerinin fiyatları bazen Bitcoin ile yükselmekte ve düşmektedir.

Bugün ise, Bitcoin’in 16 Eylül 2023’te başladığı ve günümüze kadar uzanan %50’lik rallisi ile Bitcoin’e yatırım yapmak ile eş değer bir anlama sahip olan bu şirketlerin hisse senetlerinin aynı dönemde ne kadar değer kazandığına bakacağız.

Not: Yatırım tavsiyesi değildir.

Bitcoin’i ana rezerv varlığı olarak ilan eden şirket: Microstrategy

Alanında lider bir iş istihbarat firması olan Microstrategy (MSTR); 2021, 2022 ve 2023’te milyon dolarlar karşılığında binlerce Bitcoin aldı. 2021 boğasından sonra gelen kripto çöküşünde şirket büyük bir darbe aldı ancak son zamanlarda tekrardan Bitcoin fiyatının yükselmesiyle şirket kâra geçmeye başladı.

Şu anda şirketin bu yatırımından 2 milyon dolara yakın kârda olduğu tahmin ediliyor. Microstrategy, geçtiğimiz Kasım ayının sonlarına doğru 16.130 adet Bitcoin satın aldı.

Böylece şirketin elindeki toplam Bitcoin miktarı 174.530’a yükseldi. Aslında şirketin elinde bulunan Bitcoin miktarı o kadar yüksek ki Microstrategy’nin MSTR hisse senedi çoğunlukla Bitcoin ile aynı yönde ilerler.

Hatta günümüzde, bazı kurumsal yatırımcılar Bitcoin satın almak yerine bu hisse senedinden alıyorlar. 16 Eylül 2023’ten günümüze kadar MSTR hisse senedi %74 değer kazandı.

En büyük Bitcoin madencilik çiftliğini kurmak isteyen: Marathon Digital

Bitcoin madencilik şirketi Marathon Digital’ın (MARA) elinde şu anda 13.396 adet Bitcoin bulunuyor. Bitcoin madencilik şirketi olduğundan, Marathon’un hesaplarında bu kadar fazla Bitcoin bulunması normaldir. Hatta şirket bu Bitcoin’leri madencilik giderlerini karşılamak için zaman zaman satar.

En büyük Bitcoin madencilerinden biri olduğu için şirketin hisse senedini almak dolaylı olarak Bitcoin’e ve bu yeni teknolojiye yatırım yapmak gibidir. 16 Eylül 2023’ten günümüze kadar MARA hisse senedi %96 değer kazandı.

Bir değer koruma aracı olarak Bitcoin satın alan şirket: Tesla

Aralık 2020’de elektrikli araç üreticisi Tesla (TSLA), 1,50 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldığını duyurdu. 2021’in başlarında şirketin CEO’su Elon Musk, Bitcoin’in likiditesini test etmek için şirketin bu yatırımın %10’unu sattığını açıkladı.

Elon Musk ve Tesla günümüze kadar Bitcoin ile değişik bir ilişkiye sahip oldu. Tesla, Mart 2021’de Bitcoin ile mal ve hizmetlerin satılacağını duyurdu. Bundan sadece 2 ay sonra Elon Musk “Bitcoin madenciliğinde ve işlemlerinde fosil yakıt kullanımının artmasından dolayı” bu hizmeti durdurduğunu açıkladı.

Bitcoin madenciliği %50 sürdürülebilir enerji oranına ulaştığı için bu hizmeti tekrardan açacağını duyurdu. Tesla, 2022’nin ikinci çeyreğinde Bitcoin’lerinin %75’ini küresel belirsizlikler nedeniyle sattı.

Şirketin elinde şu anda 9.720 adet Bitcoin bulunuyor. Ayrıca, TSLA hisse senedi 16 Eylül 2023’ten günümüze kadar sadece %12 değer kazandı. Belki de Tesla, elindeki Bitcoin’lerin büyük bir kısmını satmış olmasıydı bu oran çok daha fazla yüksek olabilirdi.

Dünyanın en büyük ikinci kripto varlık borsası: Coinbase

Toplam işlem hacmi ile dünyanın en büyük ikinci kripto varlık borsası Coinbase’in (COIN) elinde 9.480 adet Bitcoin olduğu biliniyor. Buna karşılık Binance borsasının hesaplarında 671.981 adet Bitcoin olduğu bilinse de Binance halka açık bir şirket olmadığı için hisse senedini satın alamıyoruz.

16 Eylül 2023’ten günümüze kadar COIN hisse senedi %98 değer kazandı.

Endüstriyel düzeyde Bitcoin madenciliği yapan bir şirket: Hut 8 Mining

Lider Bitcoin madenciliği şirketlinden biri olan Hut 8 Mining Corp’un (HUT) cüzdanlarında 9.113 adet Bitcoin var. Şirketin elindeki Bitcoin miktarı yüksek olsa da şirketin HUT hisse senedi 16 Eylül 2023’ten günümüze kadar %5 değer kaybetti.

Bu düşüşün nedeni tam olarak bilinmese de %5’lik gerileme Hut 8 Mining Corp’u durdurmuyor gibi görünüyor. Şirket geçtiğimiz hafta US Bitcoin adlı bir şirket ile birleştiğini ve kısa bir süre önce de Kanada’da 4 adet güç santrali alacağını açıkladı.

Yukarıdaki 5 şirketin hisse senedinden 4 tanesinin Bitcoin ile yükselmesi ve hatta MSTR, MARA ve COIN hissesinin Bitcoin’den daha fazla değer kazanması, Bitcoin’e derinden inanan bu şirketleri yatırımcılar arasında çok önemli bir konuma getiriyor.

Sadece bu 3 şirketin hissesine odaklanacak olursak, kripto varlık borsalarına güvenmeyenler ve Bitcoin almak istemeyenler bu hisseleri satın alarak dolaylı olarak Bitcoin’e yatırım yapabilir. Doğru zamanı seçenler, belki de Bitcoin’in yükselişine göre çok daha fazla para kazanabilir.

Tekrar edelim: Bu içerik, yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.​

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