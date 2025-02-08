Bazı zamanlar farkında olmadan iPhone’unuzun ana ekranına çok sayıda uygulama doldurursunuz. Fakat belli bir süre sonra bu uygulamaları ana ekranda görmek istemeyip kaldırabilirsiniz. O an için tek istediğiniz şey, ana ekranın daha ferah görünmesini sağlamak olur.

Ancak belli bir süre sonra o uygulamaya tekrar ihtiyaç duyup, ana ekrana geri taşımak isteyebilirsiniz. Uygulamayı kaybetmek kolaydı ancak geri getirmek biraz kafa karıştırıcı öyle değil mi?

Peki iPhone’da ana ekrandan kaldırılan uygulamaları nasıl geri getirebilirsiniz?

Birkaç gün veya birkaç hafta önce ana ekrandan kaldırdığınız bir uygulamayı geri yüklemeye başlamadan önce, uygulamayı silip silmediğini kontrol etmenizde fayda var.

Belki de o uygulamayı yalnızca ana ekrandan kaldırmak istediniz fakat yanlışlıkla sildiniz. Böyle bir durumda uygulamalar, Uygulama Arşivi’nde gizlenir. Eğer uygulamayı silmeyip gerçekten ana ekrandan kaldırdıysanız, Uygulama Arşivi’nden çıkarıp ana ekrana geri getirebiliyorsunuz.

Bunu yapmak için ise öncelikle Uygulama Arşivi ekranı önünüze çıkana kadar, ana ekranı sola kaydırmaya devam edin. iPhone’unuzda ne kadar çok uygulama varsa, o kadar çok ekstra ekran açmışsınız demektir.

Bu sola kaydırma işlemi, ekran sayınıza göre artar. Uygulama Arşivine geldiğinizde de en üstteki arama çubuğuna uygulamanın adını yazmalısınız. Eğer uygulama hâlâ iPhone’unuzdaysa ismini yazdığınız uygulama orada çıkacaktır.

Çıkan uygulamanın simgesine basılı tutun ve bir açılır menü görene kadar bekleyin. Devamında “Ana Ekrana Ekle” seçeneğine dokunarak, uygulamayı istediğiniz ana ekrana kolayca ekleyebilirsiniz.

Diyelim ki uygulamayı fark etmeden silmişsiniz. Peki iPhone’da silinen uygulamaları nasıl bulabilirsiniz?

Aslında App Store, iPhone ya da iPad fark etmeksizin indirdiğiniz veya satın aldığınız tüm uygulamaların kaydını tutar. Yani sildiğiniz uygulama, sonsuzluğa uğurlanmaz. İşte bu, özellik de kaybolan veya silinen uygulamaları kurtarmanıza olanak sağlar.

Bunun için ise iki farklı yol var. App Store’da arama yapmak veya Apple satın alma geçmişinizi kontrol etmek. Bu problemi çözmek amacıyla App Store’u kullanmak için öncelikle iPhone’unuzda App Store’u açmalısınız.

Sonrasında yeniden yüklemek istediğiniz uygulamayı aramalı ve uygulamayı bulduğunuzda, indirme simgesine dokunmalı ve uygulamayı yeniden indirmelisiniz. Aslında bu kadar kolay!

Ek bir bilgi de verelim.

Eğer daha öncesinde ücret ödeyerek satın aldığınız bir uygulamayı tekrar indirmek isterseniz, ilk etapta uygulamayı tekrar satın almanız gerekli gibi görünebilir. Fakat fiyatın yazılı olduğu kısma dokunduktan ve ardından Apple Kimliği ile şifrenizi girdikten sonra uygulamayı ücretsiz olarak indirebileceğinizi ifade eden bir mesaj alırsınız.

Elbette bu mesajın veya bildirimin içeriği, uygulamayı daha önce satın aldığınız için tekrar ücret ödemeniz gerekmediği ile ilgili olur. Yani daha öncesinden ücretini ödediğiniz uygulamayı silseniz bile tekrar indirip ücretsiz kullanabilirsiniz.

Öte yandan silinen uygulamaları, Apple satın alma geçmişi ile de bulabilirsiniz.

Bunun için öncelikle App Store’u açmalı ve ekranın sağ üst köşesinde profil simgesinin bulunduğu kısma dokunmalısınız. Sonrasında “Satın alınanlar” seçeneğine dokunup, “Bu iPhone’da Olmayanlar” sekmesine gitmelisiniz.

İşte bu sekmede daha önce satın aldığınız ya da indirdiğiniz, o zamandan beri cihazınızdan kaldırdığınız veya cihazınıza hiç yüklemediğiniz tüm uygulamaların listesine erişebilirsiniz.

Özetle ana ekran kaldırılan uygulamaları anlattığımız yöntemle tekrar bulabilirsiniz. Eğer o uygulamayı fark etmeden sildiyseniz de App Store veya Apple satın alma geçmişinden yeniden indirebilirsiniz.

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