Son günlerde iPhone kameralarının, kullanıcıların isteği dışında art arda 5 kez fotoğraflarını çektiği iddiası gündemde. Peki bu iddianın bir gerçeklik payı var mı?

İzinsiz çekilen fotoğraf iddiası akıllara yalnızca tek bir soruyu getiriyor, “Acaba gerçekten böyle bir şey var mı ve fotoğraflarım Apple sunucularına mı aktarılıyor?”

Gelin, bu iddianın doğru olup olmadığına bakalım.

Aslında bu iddiadaki 5 saniye ayrıntısı bir miktar yanıltıcıdır.

Bu 5 saniyeye ek olarak Apple’ın gerçek derinlik kamera teknolojisinin nasıl çalıştığına dair de bir yanlış anlaşılma söz konusudur. Şöyle ki Apple, gerçek derinlik kamera sistemi ve kızılötesi IR teknolojisini kullanır.

Bu sayede yüzünüzün 3 boyutlu bir haritasını oluşturur ve böylece sistem, yüzünüze binlerce görünmez kızılötesi nokta yansıtır. Siz ise bu kızılötesi ışıkları asla fark etmezsiniz.

Bu sebeple bu tarama işlemi, cihazınızı aktif olarak kullandığınızda periyodik olarak gerçekleşir ve genellikle birkaç saniyede bir ekrana bakıp bakmadığınızı kontrol etmeye yarar.

Ayrıca bu teknolojinin amacı, cihazınızın kilidini açmak için bildiğiniz yüz kimliği gibi özellikleri etkinleştirmek, ona bakmadığınızda ise ekranı karartmak, bildirim ses seviyesini azaltmaktır.

Yani hiçbir görüntünüz saklanmıyor veya Apple sunucularına gönderilmiyor.

Ancak yine de bu konu hakkında endişeleriniz varsa ayarlara giderek yüz kimliğini okutup veya şifrenizi girdikten sonra iPhone’unuzdaki dikkat farkındalığı özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

Biz yine de bunun gizliliğin göz önünde bulundurularak tasarlandığını ve bir gözetim biçimi olmadığının altını çizelim.

Bazı viral videolarda görülen kızılötesi flaşlar, çekilen gizli fotoğrafların kanıtı değil yalnızca amaçlandığı gibi çalışan gerçek derinlik sistemidir.

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