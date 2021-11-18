iPhone'larda Şarjı Hızlı Bitiren Bir Hatayı Anlattık

Telefonlarımızda arka planda çalışmaya devam eden uygulamaların şarjı daha çabuk bitirdiğini düşünürüz ve sık aralıklarla onları kapatırız. iPhone model telefonlarda bunun bir yanılgı olduğunu biliyor muydunuz? Sizin için anlattık.

Günümüzde kullandığımız cihazlara dair genel olarak şikayetçi olunan sorunların başında şarj problemi gelir. Özellikle telefonlarda bu durumun çileden çıkardığını biliyoruz. Öyle ki, iPhone kullanıcıları artık ellerinde şarj cihazı ya da powerbank ile yaşamaya başlamış haldeler. Bir yerde aciliyetle priz arayan bir kişinin iPhone kullanıyor olması ihtimalinin gayet yüksek olduğuna da eminiz.

Bu sorun sebebiyle iPhone kullanıcıları şarjı daha verimli ve tasarruflu kullanabilmek adına zaman zaman çeşitli iyileştirmeler yapmaya çalışıyor. Bunların başında, arka planda çalışan uygulamaları sürekli olarak kapatmak geliyor. Kimi kullanıcılar sadece sinir bozucu olduğu için, genel itibarıyla çoğu kullanıcı ise şarjı bitirdiği gerekçesiyle arka plandaki uygulamaları sürekli kapatır. Peki iPhone’larda arka planda çalışan uygulamaların değil de onları kapatmanın şarjı daha hızlı bitirdiğini biliyor muydunuz? Sizler için bunu videomuzda anlattık.

Telefonun stabil performans düzeyinde kalması gerek

Apple’ın da belirttiği üzere telefonlar stabil çalışmaya odaklandıkları için uygulamaları arka planda sürekli yeniler. Bu sayede telefon az enerjiyle, performansı stabil seviyelerde tutar. Uygulamaların kapatılıp tekrar açılması halinde ise işlemciye sıfırdan yük binmiş olur ve telefon stabil performansına dönene kadar daha fazla enerji tüketmiş olur.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda uygulamaların arka planda çalışmaya devam etmesi iPhone telefonlar için daha mantıklı görünüyor. “Arka plandaki uygulamaları kapatmaya gerek yoksa Apple neden bu özelliği sunuyor?” diye soracak olursanız, uygulamaların donması, yavaşlaması, güncelleme alması ya da çeşitli diğer bazı sorunlar uygulamaları kapatmayı gerektirebileceği için bu özellik sunuluyor.