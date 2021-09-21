iPhone 13 Pro Max, İlk Kez Kutusundan Çıkarıldı

Teknoloji dünyasının merakla beklediği, Apple'ın yeni amiral gemisi akıllı telefonu iPhone 13 Pro Max ilk kez bugün kutusundan çıkarıldı. Hindistanlı SalimBaba Technical kanalı tarafından yayınlanan video, iPhone 13 kutusunu ve içeriğini görmemizi sağladı.

Teknoloji dünyasının merakla beklediği, yepyeni teknolojik ürünlerle tanıştığımız eylül ayını artık ardımızda bırakmak üzereyiz. Bu yıl da her yıl olduğu gibi en ön plana çıkan ürün, Apple’ın akıllı telefon serisi iPhone oldu. Şirket, bu yıl iPhone 12 serisinin geliştirilmiş versiyonu olarak piyasaya sürülebilmiş versiyonu diyebileceğimiz iPhone 13 serisini tanıttı.

Her tanıtımın ardından olduğu gibi iPhone 13 serisinin ön siparişleri, tanıtımdan 1 hafta sonra başladı. Siparişler, önümüzdeki günlerde alıcılarına ulaştırılacak. Fakat yeni iPhone’lar, öncelikle basının eline geçecek. Bu basın grubunda yer alan Hindistan’ın bilindik teknoloji kanallarından SalimBaba Technical da yeni seriyi edinenlerden birisi oldu. SalimBaba, iPhone 13 Pro Max’i kutusundan çıkardı. SalimBaba’nın videosu, YouTube’daki ilk iPhone 13 Pro Max kutu açılışı olarak kayıtlara geçti. Video, altın rengindeki telefonun kutu içeriğini ve tasarımını bizlere gösterdi.

iPhone 13 Pro Max kutusundan çıkıyor:

Videoda gördüğümüz kadarıyla Apple, bu yıl iPhone kutularında önemli bir değişiklik yaptı. Şirket, plastik kaplamalı kutu tasarımından ziyade yapışkanlı kağıt koruyucu katmanı tercih etmiş. Kutunun içiyse geçtiğimiz seneki içerikle aynı: iPhone 13 Pro Max, bir adet USB-C-Lightning kablosu ve bir adet Apple sticker’ı.

Video, iPhone 13’ün açılışı, arayüzü ve ekranı gibi detaylara yer vermiyor. Zira basın, halen bunları göstermek için Apple’ın yeşil ışığını alabilmiş değil. iPhone 13 serisi için uygulanan ambargo, muhtemelen 21 Eylül tarihinde kaldırılacak. Böylelikle yeni iPhone 13 serisine daha yakından bakabilme şansı elde edebileceğiz.