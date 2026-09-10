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iPhone Duo'nun Dünyada En Pahalı Olduğu Ülke Türkiye Oldu!

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iPhone Duo'nun dünya çapında en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler belli oldu. Tahmin edebileceğiniz gibi en pahalı ülke biziz.

iPhone Duo'nun Dünyada En Pahalı Olduğu Ülke Türkiye Oldu!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, bu yılki iPhone lansmanını dün akşam gerçekleştirdi. Etkinlikte iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ve AirPods 5 ürünleri resmen tanıtıldı. Ancak en büyük duyuru, firmanın yıllardır geliştirdiği ilk katlanabilir iPhone modeli olan iPhone Duo’ydu.

Ekimde piyasaya sürülecek iPhone Duo tasarımından teknik detaylarına kadar birçok konuda dikkat çekmeyi başaran bir ürün oldu. Ancak fiyatı da bir hayli pahalı. Öyle ki telefon, ABD’de 1.999 dolardan başlayan fiyatlara satılacak. Türkiye’de ise 229.000 TL’lik bir fiyatı var. Peki dünyada iPhone Duo’nun en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler nereler? Dolar bazında fiyatlar karşılaştırıldı.

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iPhone Duo'nun Dünyada En Pahalı Olduğu Ülke Türkiye Oldu!
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iPhone Duo’nun en pahalı olduğu ülkeler

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  1. Türkiye - 4.744 dolar (229.000 TL)
  2. Brezilya - 4.311 dolar
  3. Hindistan - 3.153 dolar
  4. Meksika - 2.843 dolar
  5. İspanya - 2.723 dolar

Listeye baktığımızda her iPhone modelinde olduğu gibi yeni iPhone Duo’da da en pahalı ülkenin Türkiye olduğunu görüyoruz. Öyle ki iPhone Duo’nun 229.000 TL’lik başlangıç fiyatı, 4.744 dolar seviyelerine denk geliyor. Bu da ABD’deki 1.999’luk fiyattan %137 daha fazla olduğu anlamına geliyor. Pahalılığın temel nedeninin yüksek dolar kuru ve vergiler olduğunu söyleyelim. Telefonun 2 TB’lık versiyonunun ülkemizde 335.999 TL olduğunu belirtelim. Bu da onu Türkiye’deki en pahalı telefon yapıyor. En

Türkiye’yi 4.311 dolar ile Brezilya takip ediyor. 3. sırada ise 3.153 dolar ile Hindistan yer alıyor. Dörtte 2.843 dolar ile Meksika bulunurken 5’inci sırada 2.723 dolar ile İspanya, Fransa, Belçika gibi AB ülkeleri birlikte yer alıyor.

iPhone Duo’nun en ucuz olduğu ülkeler

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  1. ABD - 1.999 dolar
  2. Kanada - 2.173 dolar
  3. Hong Kong - 2.231 dolar
  4. Birleşik Arap Emirlikleri - 2.314 dolar
  5. Malezya - 2.336 dolar

En ucuz listesine baktığımızda tahmin edebileceğiniz gibi telefonun çıktığı ülke olan ABD 1.999 dolar ile zirvede. Onu 2.173 dolar ile Kanada, 2.231 dolar ile Hong Kong, 2.314 dolar ile BAE ve 2.336 dolar iel Malezya takip ediyor.

iPhone Duo'nun 16 Ekim'de ön siparişe açılacağını, 23 Ekim'de ise resmen piyasaya sürüleceğini belirtelim.

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Apple iPhone

YORUMLAR

(1)
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A
Anıl Bingül 1 saat önce
şaşırmadık ama bu kadar da beklemiyordum açıkçası
Tüm yorumlar yüklendi (1 yorum)
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