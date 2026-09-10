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Apple, Katlanabilir iPhone Duo’nun Etkileyici Ekran Teknolojisini Açıkladı: 10 Katmandan Oluşuyor!

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Apple, katlanabilir telefonu iPhone Duo’nun ekran teknolojilerini detaylandırdı. Firmanın kullandığı karmaşık sistem, katlanma stresini azaltmak ve katlanma izini en aza indiriyor ve üstün dayanıklılık sunuyor.

Apple, Katlanabilir iPhone Duo’nun Etkileyici Ekran Teknolojisini Açıkladı: 10 Katmandan Oluşuyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo’yu dün gerçekleştirdiği etkinliğinde resmen bizlerle buluşturdu. 1.999 dolarlık fiyatla ekimde satışa çıkacak model, 7,6 inç iç ekran ve 5,4 dış ekranla geliyordu. Ekranı gerçekten etkileyici.

Peki Apple, iPhone Duo’da nasıl katlanır ekran kullandı? Dayanıklılık konusunda nasıl? Firma, bu konuda merak edilen sorulara yanıt verdi. Firmanın açıklamasına baktığımızda gerçekten de çok karmaşık ve gelişmiş bir sistemin kullanıldığını görebiliyoruz.

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Apple, Katlanabilir iPhone Duo’nun Etkileyici Ekran Teknolojisini Açıkladı: 10 Katmandan Oluşuyor!
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10 katmanlı yapı

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Cihazın iç ekranı, aşınma ve yıpranmaya karşı yüksek direnç göstermesi için tasarlanmış oldukça karmaşık, çok katmanlı bir yapıya sahip. Toplamda 10 süper ince katmandan oluşan bu mimari, katlanabilir cihazların en büyük sorunu olan dayanıklılık kaygılarını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

İç ekranın en üst kısmında, Apple'ın sektördeki diğer malzemelerden %40 daha sert olduğunu belirttiği, özel bir polimerden üretilmiş nano dokulu bir kaplama yer alıyor. Bu dış nano dokulu katmanın temel görevi, ekrandaki parlamaları azaltmak ve katlanma izinin görünürlüğünü en aza indirmek. Ayrıca bu katmanın üzerinde, günlük kullanımdaki çizilmelere karşı koruma sağlayan ekstra bir çizilme direnci kaplaması da bulunuyor.

Ekran panelinin katman yapısı yalnızca esnek polimerle sınırlı değil. Katlanabilir ekran panelinin hemen üst ve alt kısımlarına yüksek mukavemetli cam yerleştiren şirket, katman diziliminin en alt tabanına ise titanyum bir plaka konumlandırmış. Tüm bu 10 katmanı bir arada tutan özel yapıştırıcılar ise oldukça kritik bir işleve sahip. Apple’ın aktardığına göre bu özel yapıştırıcılar, katmanların tıpkı bir kitabın sayfaları gibi birbirinin üzerinden kaymasına izin veriyor ve böylece bükülme stresini doğrudan hafifletiyor.

Cihazın dış ekran tarafına baktığımızda ise Ceramic Shield 2 korumasıyla karşılaşıyoruz. iPhone Duo'nun arka yüzeyinde standart Ceramic Shield kullanılırken, iç ekranda Ceramic Shield yerine bu özel polimer kaplama tercih edilmiş. Her iki ekran da 3.000 nit tepe dış mekan parlaklığı sunarken; ProMotion, Always-On (Her Zaman Açık Ekran) ve True Tone teknolojilerini eksiksiz destekliyor. Tamamen açıldığında bugüne kadarki en ince iPhone olma unvanını taşıyan cihaz, iki ekran arasında akıcı bir geçiş deneyimi vadediyor.

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