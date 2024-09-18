Apple'ın geçtiğimiz yıllarda tanıttığı kablosuz kurtarma sistemi iOS 18 ile birlikte nihayet iPhone cihazlara geldi.

Apple, uzun süredir kullanıcıların cihaz yazılımlarını kablosuz olarak kurtarıp geri yüklemelerine olanak tanıyan bir sistem üzerinde çalışıyordu. Bu özellik ilk olarak iOS 15.4 ve watchOS 8.5 sürümleriyle Apple Watch için tanıtılmış, daha sonra iOS 17 ve tvOS 17 ile Apple TV’lere de genişletilmişti. Şimdi ise Apple, bu sistemi iPhone 16 serisi ile iOS 18'e getiriyor.

Raporlara göre iPhone 16 modelleri için sunulan yeni iOS 18 işletim sistemi, Apple Watch ve Apple TV'de kullanılan RecoveryOS sistemiyle aynı altyapıyı kullanıyor. Bu yeni sistem, iPhone 16'nın Kurtarma Modu'na girmesi durumunda, cihaz yazılımının başka bir iPhone veya iPad aracılığıyla kablosuz olarak geri yüklenmesini sağlıyor. Kullanıcılar, cihazlarını başka bir iPhone veya iPad'in yanına yerleştirerek kurtarma işlemini başlatabiliyorlar.

Kurtarma işlemi sırasında diğer cihaz, yeni bir iOS ürün yazılımını indirerek sorunlu cihaza aktarım gerçekleştiriyor. Böylece iOS cihazlarında karşılaşılan yazılım sorunlarını gidermek için artık bir Mac veya PC’ye ihtiyaç duyulmayacak.

Yeni özellik şimdilik yalnızca iPhone 16'da kullanılabiliyor

Her ne kadar iOS 18 çalıştıran herhangi bir cihazın bu işlemi gerçekleştirebileceği belirtilse de şu an için sadece iPhone 16 modellerinin kablosuz olarak bu işlemi gerçekleştirebildiği belirtiliyor. Bunun sebebi iPhone 16'nın özel bir kurtarma bölümüne sahip olması ve bu bölüm sayesinde ana iOS bölümünün başlatılmasına gerek kalmadan tüm süreci yönetebilmesi.

Apple'ın bu yeni özelliği gelecekte önceki iPhone modellerine ekleyip eklemeyeceği ya da bu özelliğin yeni bir donanım gerektirip gerektirmediği henüz belirsiz ancak bu gelişme, kullanıcıların cihazlarını Apple’a veya bir onarım merkezine götürmeden, kendi başlarına yazılım sorunlarını çözmelerini kolaylaştıracak oldukça önemli bir adım.

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