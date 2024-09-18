iPhone 16 Pro’nun İlk Kutu Açılış Videosu Geldi [Video]

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 16 Pro'nun ilk kutu açılış videosu yayınlandı.

iPhone 16’nın lansmanının gerçekleşmesiyle son günlerde teknoloji sektörünün ana odağı bir kez daha Apple’a çevrilmiş durumda. Birçok farklı açıdan övgü ve eleştirilerin konuğu olan iPhone 16’nın bugün de ilk kutu açılış videosu gün yüzüne çıktı. Weibo'da paylaşılan bu video, Apple'ın en yeni amiral gemisi akıllı telefonu iPhone 16 Pro için yeni kutu tasarımını ve içeriğini gözler önüne seriyor.

Apple, çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılığını vurgulamaya devam ederek, son iPhone modellerinde kutu deneyimini oldukça sade bir hâle getirdi. Görünüşe göre bu yıl da durum aynı. Video, Apple'ın bazı temel içeriklere kutuda yer verdiğini gösterse de örneğin bu yıl kullanım talimatlarını içeren küçük kitapçık kutuda yer almıyor.

iPhone 16 Pro'nun kutusunda neler var?

Ayrıca Apple'ın iPad Pro ve iPad Air modellerinde de yaptığı gibi, bu yıl iPhone 16 Pro'nun kutusunda Apple çıkartmaları bulunmuyor. Kutudan sadece iPhone 16 Pro ve örgülü bir USB-C kablosu çıkıyor. Bu, Apple'ın 2025 yılına kadar tamamen plastik içermeyen ambalajlara geçme hedefinin doğrultusunda alınmış bir karar ve şirket lansmanda da olduğu gibi her defasında çevre dostu bir yaklaşımı benimsemeye devam edeceğini gösteriyor.

Yeni iPhone 16 Pro modelleri, daha ince çerçeveli 6,3 inç ve 6,9 inç ekranlar, geliştirilmiş pil ömrü, kamera özelliklerine hızlı erişim için yeni bir kamera kontrol tuşu, 48MP ultra geniş kamera, daha hızlı ve en yeni A18 Pro işlemcisi, Wi-Fi 7 desteği, daha hızlı 5G ve daha hızlı şarj gibi birçok yeni özellikle birlikte geliyor.

iPhone 16 modelleri için ön siparişler geçtiğimiz hafta sonunda başladı ve Apple'ın ABD'deki mağazasında iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinin gönderim tarihleri birçok model için ekim ayına sarkmış durumda. Ülkemizde ise Apple’ın resmî çevrim içi mağazasında 20 Eylül’den itibaren gönderimlerin başlayacağı ibaresi yer alıyor.

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