Artık profesyonel makineler gibi fotoğraflar çekebilen telefonlarımızı hiçbir ayar yapmadan kullansak bile ortaya çok güzel görüntüler çıkabiliyor. Ancak çok daha iyilerini çekmek mümkün. Biz de bu içeriğimizde iPhone ayarlarını kullanarak nasıl daha kaliteli fotoğraflar çekebileceğimizi anlattık.

Fotoğraf çekmek, telefonlarımızın en çok kullandığımız özelliklerinden biri. Sürekli bir şeylerin fotoğrafını çekiyoruz ve sosyal medyada paylaşıyoruz ya da kendimize saklıyoruz. iPhone’larla çektiğimiz bu yüzlerce fotoğrafı daha iyi hâle getirmenin yollarını öğrenmek için birazdan bahsedeceğimiz özellikleri kullanabilirsiniz.

Hatırlatmakta fayda var: Bu özelliklerin hepsi; her telefonda, modelde ya da sürümde aynı olmayabilir. Eski model bir iPhone kullanıyorsanız ya da telefonunuzu güncellemediyseniz aşağıdaki özelliklerin tümünü kullanamayabilirsiniz. Hazırsanız iPhone’da nasıl daha iyi fotoğraflar çekilebilir adım adım bakalım.

Fotoğraf stillerini kullanın.

Desteklenen modellerde kullanabileceğiniz fotoğraf stilleri size; zengin kontrast, canlı, sıcak ya da soğuk arasından seçim yaptırır. Sonrasında ton ve sıcaklık değerlerini ayarlayarak biraz daha özelleştirebilirsiniz. Fotoğrafik stil seçme özelliğini kullanmak ve iPhone’unuzla daha güzel fotoğraflar çekmek için için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Ayarlar > Kamera > Fotoğrafik Stiller

veya

Deklanşör düğmesini yukarı kaydırın. > Arka arkaya üç kare gibi görünen soldan dördüncü simgeye dokunun. > Tercih ettiğiniz stili seçmek için yatay olarak kaydırın.

Makro kontrol modunu kullanın.

Yakın bir şekilde küçük bir nesneyi çekmeye çalıştığınızda muhtemelen odak başka yerlere gidecektir ve istediğiniz kareyi yakalayamayacaksınızdır. Ancak iPhone’larda bulunan, nesnelerin yakın mesafeden fotoğraflarını çekmek için tasarlanmış makro kontrol, bu sorunu ortadan kaldırmaya yarıyor.

Makro kontrolün etkin ya da devre dışı olduğunda nasıl bir farkın ortaya çıktığını görmek için fotoğrafı çekerken sol alt köşede çıkan çiçek simgesine dokunarak aktif veya pasif hâle getirebilirsiniz. Hatta bu özelliği ağır veya hızlı çekim videolarda bile kullanabilirsiniz.

Kameranızın en-boy oranlarını değiştirin.

iPhone’larda kamerayı açtığınızda otomatik olarak ayarlanmış standart bir en-boy oranı olsa da bu ayarı değiştirebilirsiniz. Örneğin Instagram hikâyenize ekleyeceğiniz, iPhone’unuzun kamerasından çektiğiniz bir fotoğrafı hikâyeye koyduğunuzda en-boy oranları tutmaz ve bir yerlerden kırpmak ya da alttan ve üstten boşluk bırakmak zorunda kalırsınız.

Aslında bunu yapmanıza gerek yok. iPhone’unuzla fotoğraf çekeceğinizde kamerayı açıp yukarı kaydırdığınızda şu adımları izleyerek en-boy oranlarını değiştirip paylaşacağınız sosyal medya platformuna göre ayarlamalar yapabilirsiniz:

Kameraya girin. > Yukarı kaydırın. > 4:3 yazan en boy oranına girip istediğinizi seçin.

Güzel bir kompozisyon yaratmak için ızgara özelliğini açın.

Güzel fotoğraflar çekmek için en önemli ipuçlarından biri, fotoğraf karesini doğru bir şekilde konumlandırmaktır. Bunun için iPhone’unuzun ızgara özelliğini kullanabilirsiniz. Izgara özelliğini açtığınızda ekranınıza dokuz parçalı bir kare yerleştirilir ve temel bir kompozisyon kılavuzu olan üçte bir kuralını uygulamanıza olanak tanır.

Peki iPhone’un ızgara özelliği nasıl açılır?

Ayarlar > Kamera > Izgara

AE/AF kilidini açın.

iPhone’unuzun kamera uygulamasındayken ekranınıza uzunca basılı tutarsanız AE/AF kilidi yazısını görürsünüz. Bu, pozlama (AE) ve odaklama (AF) ayarlarını belirli bir noktaya kilitlemenizi sağlar.

Bir konuya/nesneye odaklandıktan sonra, bu kilidi kullanarak odağınızı koruyabilir ve kamera hareketi nedeniyle değişen ışık koşullarına yanıt verirken pozlamayı sabit tutabilirsiniz.

İstediğiniz odak noktasındaki parlaklığı değiştirin.

Fotoğrafı çekerken, fotoğrafın odaklanmasını istediğiniz nesneye dokunarak odaklanmayı manuel olarak ayarlayabilirsiniz ve dokunduğunuz noktadan, ekranın üzerinde parmağınızı yukarı ya da aşağı kaydırarak parlaklık ayarlarını da değiştirebilirsiniz.

HDR’yi doğru bir şekilde kullanın.

HDR (High Dynamic Range), düşük ışıklı veya aşırı parlak görüntülerde daha iyi ayrıntı ve renkler elde etmenizi sağlar ancak aşırı kullanımı bazen yapay bir görüntü ortaya çıkarabilir. Karmaşık görüntülerde HDR'yı deneyip daha sonra normal çekimlerle karşılaştırarak en iyi sonucu alabilirsiniz.

Ön kamerayı yansıtma ayarını açın.

Birçoğumuzun bildiği üzere iPhone’ların sinir bozucu bir özelliği var. Ön kameradan, kendinizi aynada gördüğünüz görüntüyü veriyor ancak fotoğrafı çektiğinizde görüntü, ayna görüntünüzle kaydedilmiyor. Mesela fotoğrafı çekerken kadrajın sağındaysanız, çektikten sonra açıp baktığınızda solda olduğunuzu görürsünüz.

Bu durumun önüne geçmek için her seferinde fotoğrafın ayarlarına gidip çevirmenize gerek yok. Çektiğiniz selfie’lerin her zaman aynı kalmasını istiyorsanız uygulayacağınız adımlar:

Ayarlar > Kamera > Ön Kamerayı Yansıt

Deep Fusion özelliğini kullanın.

iPhone 11 ve sonrasındaki modellerde olan Deep Fusion özelliği, fotoğraflardaki ayrıntı düzeyini artırır ve düşük ışıktaki performansı daha iyi bir hâle getirir. Böylece daha canlı fotoğraflar ortaya çıkar.

Deep Fusion’ın çalışma mantığı ise şu şekilde: Tek bir fotoğraf çekmek için telefon anında dokuz kare fotoğraf alır ve uzun bir pozlamanın ardından en iyisini seçerek size gösterir. Bu özellik aslında iPhone’larda otomatik olarak açıktır ancak “çerçeve dışı çekilen fotoğraflar” seçeneği aktifse Deep Fusion pasif olabilir. Çerçeve dışı çekilen fotoğraflar özelliğini kapatmak için:

Ayarlar > Kamera > Çerçeve dışı çekilen fotoğraflar

Bonus: Ayarları koruyun.

Genellikle aynı yerlerde, aynı şekillerde fotoğraflar çekiyorsanız daha önceden yaptığınız kamera ayarlarını koruyabilirsiniz. Örneğin sürekli kare oranda çekim yapıyorsanız ayarlara giderek kamerayı seçip “ayarları koru” bölümünü aktif hâle getirebilirsiniz. Böylece telefonu her açtığınızda her seferinde baştan ayarlama yapmanız gerekmez.

İşte tüm bu özellikler iPhone’larda daha iyi fotoğraflar çekmeniz konusunda size yardımcı olacak püf noktaları. Siz bu özelliklerden hangilerini kullanıyordunuz veya hangilerini llk kez öğrendiniz? Yorumlarda merakla bekliyoruz!

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