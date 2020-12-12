Samsung, Galaxy S21 Serisiyle S Pen Uyumlu Kılıflar Sunacak

GizChina'nın haberine göre Samsung, ocak ayında tanıtacağı Galaxy S21 serisi için S Pen uyumlu koruyucu kılıflar satışa sunacak. Ayrıca iddiaya göre bu kılıflar Almanya'daki bazı tedarikçilerin eline ulaşmaya başladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, her yıl olduğu gibi 2021 yılının başında da yeni amiral gemisi akıllı telefon serisini tanıtacak. Şu ana kadar sunulan bilgiler, yeni serinin ocak ayında tanıtılacağına işaret ediyor. Telefonun tanıtılmasına bu kadar az bir zaman kalması, haliyle telefon hakkında her gün yeni bilgi çıkmasına da vesile oluyor.

Bugün gelen yeni bilgiler ise Samsung Galaxy S21 serisinde yer alacak S Pen kalemini ilgilendiriyor. Son zamanlardaki söylentilere göre Samsung, normalde Note serisinde sunduğu S Pen isimli akıllı kalemine Samsung Galaxy S21 serisinde de yer verecek. Bugün ortaya çıkan bilgiye göreyse şirket, S Pen uyumlu koruyucu kılıflar üretecek.

S Pen uyumlu en az iki koruyucu kılıf gelecek:

GizChina'nın haberine göre Samsung, Galaxy S21 Ultra modeli için S Pen ile uyumlu olacak en az iki koruyucu kılıf piyasaya sürecek. İnternette dolaşan pek çok iddiaya göre bu kılıfların da içinde bulunduğu Samsung Galaxy S21 serisi aksesuarları çoktan Almanya'daki bazı tedarikçilerin eline ulaştı.

Samsung'un S Pen uyumlu koruyucu kılıfı hakkında sunulan tek detay, kılıfın ufak bir fiziksel depolama alanına sahip olacağı yönünde. Şimdilik kılıf hakkında bunun dışında herhangi bir bilgi bulunmuyor fakat az önce de bahsettiğimiz gibi Samsung, yeni serisiyle yalnızca bir kılıf sunmayacak.

İnternette dolaşan haberlere göre Güney Koreli şirket, Galaxy S21 serisiyle birlikte "clear view, led, led view, silikon, deri, koruyucu sabit, şeffaf koruyucu, temiz ve yeşil ve mor akıllı Kvadrat" isimli kılıfları da piyasaya sürecek. Yeşil ve mor renkte olacak Kvadrat kılıfıysa yalnızca Galaxy S21+ ve S21 Ultra için üretilecek.