Apple, iOS 18 ile ekran kilidi kısayollarını kişiselleştirme özelliği sunuyor. Kullanıcılar, flaş ve kamera kısayollarını değiştirebilir.

Apple, iOS 18 ile birlikte ekran kilidi kısayollarında önemli bir yenilik sundu. Artık iPhone kullanıcıları flaş ve kamera gibi geleneksel kısayolların yerine farklı işlevler ekleyebilir veya mevcut kısayolları değiştirebilir

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar ekran kilidinde iki farklı kısayolu seçip özelleştirebiliyor. Bu kısayollar geniş bir seçenek yelpazesi ile kişiselleştirilebiliyor; hatta aynı kısayolu iki kez kullanma imkânı da sunuluyor. Apple, bu kişiselleştirme seçeneği ile daha önce sabit olan flaş ve kamera kısayollarının yerini, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre seçilen diğer kısayollarla değiştirme olanağı sağlıyor.

Yeni özellikler ve eski kullanıcı alışkanlıkları

Ancak bu değişiklik bazı kullanıcılar için eski alışkanlıklarını da değiştirmek anlamına gelebilir. Özellikle iPhone 13 Pro Max gibi eski modellerde ekran kilidi kısayolları hala büyük bir işlevselliğe sahip; bu nedenle bazı kullanıcılar için değişiklik yapmak gereksiz bir değişiklik gibi görünebilir. Apple’ın bu değişiklikle sunduğu kişiselleştirme seçeneği, yeni iPhone 16 serisi gibi daha güncel cihazlarla daha uyumlu olabilir.

Ekran kilidi kısayollarını kişiselleştirme özelliğiyle birlikte kullanıcılar telefonlarını kendi tercih ve ihtiyaçlarına göre daha işlevsel hale getirebileceklerdir.