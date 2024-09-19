Her yıl çıkan iPhone'ların Pro modellerini detaylı testlere sokan bir fotoğrafçı, iPhone 16 Pro'yu da test etti.

Her yıl yeni iPhone serisinin duyurulmasıyla birlikte yeni modeller için sayısız test ile karşılaşıyoruz. Özellikle de kamera testlerinde artık adından söz ettiren seyahat fotoğrafçısı Austin Mann, iPhone 16 serisinin duyurulmasıyla birlikte kolları sıvadı ve iPhone 16 Pro’yu kullanarak sayısız fotoğraf çekti ve yeni kamera özelliklerini test etti.

Seyahat fotoğrafçısı Austin Mann, daha önce iPhone 15 serisine kadar Pro serisi telefonların kameralarını birçok farklı teste sokuyor ve takipçileriyle paylaşıyordu ancak iPhone 15 serisinde bu testleri gerçekleştirmemişti. Şimdi ise yeni iPhone 16 Pro kamera sistemine derinlemesine bakış attığı testiyle geri döndü. Mann bu yıl iPhone 16 Pro'yu Kenya'da bir yolculuğa çıkararak yeni kamera kontrolü, yükseltilmiş 48 MP ultra geniş sensör ve yeni ses kayıt özelliklerini test etti.

Seyahat fotoğrafçısı Austin Mann, 10.000'in üstünde fotoğraf çekti

Mann, incelemesini hazırlarken yeni iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max ile 10.000'den fazla fotoğraf ve 3 TB'tan fazla ProRes kalitede video çekti. Bu da testin gerçekleştirilirken neredeyse her koşulun ve ortamın test edildiğinin bir göstergesi. Mann, testine dair özeti şahsi blogunda paylaştı ve iPhone 16 Pro serisinin kameralarına yönelik ifadeleri de şu şekilde:

“Apple kamera ekibi bir kez daha kamera deneyimini geliştirme konusunda istikrarlı bir ilerleme kaydetmiş. Yeni 48MP Ultra Geniş sensör çarpıcı sonuçlar sunuyor, Yeni fotoğraf özellikleri görüntüleri kişiselleştirmek için yeni araçlar sağlıyor ve kamera kontrolü kameraya erişmek ve çekim yapmak için daha hızlı bir yol sunuyor.”

Mann’in incelemesinin tamamına buradan ulaşabilir, incelemeye dair videosunu da hemen aşağıdan seyredebilirsiniz.

iPhone 16 Pro ünlü fotoğrafçı tarafından test edildi

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