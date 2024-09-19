The Wall Street Journal'ın ünlü teknoloji yazarı Joanna Stern, oldukça ilginç bir iPhone 16 incelemesi yayımladı. Stern, kullanıcıların telefonlar hakkındaki tüm sorularını yanıtlayan bir sohbet botu oluşturdu.

Apple, geçtiğimiz hafta iPhone 16 ailesini resmen tanıtmıştı. 4 modelden oluşan seri, birçok önemli yenilikle geliyordu. Tabii ki iPhone 16’nın çıkışıyla teknoloji dünyasından cihazların incelemeleri gelmeye başladı. The Wall Street Journal (WSJ) da bunlardan biriydi.

WSJ’nin Emmy ödüllü teknoloji yazarı Joanna Stern, iPhone 16’yla ilgili incelemesini kaleme aldı. Ancak bu incelemede diğerlerinden çok daha farklı bir yönteme yer verildi: Bir yapay zekâ destekli sohbet botu. Evet.

“Joannabot” iPhone 16’yla ilgili sorularınızı yanıtlıyor

Ünlü yazar, paylaştığı içerikte iPhone 16’yla ilgili bir yapay zekâ destekli sohbet botu oluşturduğunu aktardı. Bu araca isim olarak da “Joannabot” ismini verdi. Yaptığı şey ise çok basit: iPhone 16 hakkındaki sorularınızı yanıtlamak.

Bot Stern tarafından “satın alıp almamak başta olmak üzere iPhone 16 hakkındaki sorularınızı yanıtlamaktan asla yorulmayan üretken bir yapay zekâ botu” olarak tanımlanıyor. İçeriğe göre WSJ, botu 1 hafta boyunca test etmiş ve onu iPhone 16 incelemelerinden alıntılarla eğitmiş. Ayrıca Apple’dan önceki iPhone’ların özellikleri ve notlarından oluşan 10 yıllık bilgiler de sağlandı.

Sonuç olarak ise iPhone 16 hakkında kullanıcının aklına takılan her bir soruyu yanıtlayabilen, özellik karşılaştırması yapabilen, yeni modele geçiş yapıp yapmamanız konusunda öneri sunan bir araç ortaya çıktı. Sohbet botunun Google’ın yapay zekâ modeli Gemini Flash ile oluşturulduğunu da ekleyelim.

Joannabot’a buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Ancak Wall Street Journal’da içeriklere erişmek için ücret ödemek gerekiyor. Aylık 2 dolar civarı bir fiyatı var.