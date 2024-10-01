iOS 18 ile iPhone'lara gelen uydu üzerinden mesajlaşma özelliği sayesinde Helene Kasırgası'nda birçok can kurtarıldı.

Helene Kasırgası geçtiğimiz gün ABD'nin çeşitli eyaletlerinde büyük yıkıma neden oldu ve 100'den fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Binlerce kişi elektrik ve operatör hizmetlerinden yoksun kaldı ve böylesine zorlu bir atmosferde iOS 18'in uydu üzerinden mesajlaşma özelliği kritik bir öneme sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Apple, iOS 18 güncellemesiyle birlikte iPhone kullanıcılarına uydu aracılığıyla mesaj gönderme imkânı sunan yeni bir özellik tanıtmıştı. Bu özellik, özellikle doğal afetler gibi acil durumlarda insanların iletişim kurmasını sağlamayı amaçlıyordu.

Helene Kasırgası, ABD'de yüzlerce can aldı

Helene Kasırgası'nın geçtiğimiz gün ABD'de ciddi haraba yol açması sonrası sosyal medyada bu özelliği kullanabilmek için iOS 18'e güncelleme yapma çağrıları yoğun bir şekilde paylaşıldı. İlginç bir şekilde Apple aynı gün iOS 17.7 sürümünü de yayınladığı için birçok kullanıcı hâlâ bu eski sürümde kalmayı tercih etti ancak kasırga sonrası uydu üzerinden mesajlaşma özelliği, güncellemeyi yapanlar için hayati bir rol oynadı.

Apple CEO'su Tim Cook, kasırganın ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şirketin yardım çalışmalarına destek olmak için bağış yapacağını duyururken uydu üzerinden mesajlaşma, fırtınanın yarattığı olumsuz koşullarda iletişimde kalmalarını sağlayarak birçok kişinin hayatını kurtardı. Özelliği kullanan pek çok kullanıcı sosyal medya üzerinden düşüncelerini ve yaşadıklarını dile getirdi.

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