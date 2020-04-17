iPhone SE 2020'nin Kutusunda Jak Adaptörü de Olmayacak

Yeni iPhone SE'de kulaklık girişi bulunmuyor ve gelen bilgilere göre Apple, 3,5 mm jak adaptörünü telefonun kutusunda göndermeyecek. Bu durum; Apple'ın kullanıcıları kablosuz kulaklık ya da Lightning EarPods kullanmaya yönlendirdiği yorumlarının yapılmasına neden oldu.

2017 yılında piyasaya sürülen iPhone 7 ve bazı diğer modellerde kulaklık girişi bulunmamasından dolayı eski kablolu kulaklıklarınızı kullanabilmeniz için kutunun içerisinde bir de 3,5 mm jak adaptörü gönderiliyordu. Görünüşe bakılırsa Apple, 2020 model akıllı telefonlarında ve iPhone SE 2020'de bu uygulamadan vazgeçmiş durumda. Yani yeni iPhone'larınızda 3,5 mm jaka sahip bir kablolu kulaklık kullanmak istiyorsanız jak adaptörünü para ödeyerek almanız gerekecek.

Yeni iPhone SE ile hoparlör dışında müzik dinlemek ya da telefon görüşmesi yapmak istemediğiniz zaman önünüzde üç seçenek bulunuyor: Ya Bluetooth kulaklık kullanacaksınız, ya 69 TL'ye 3,5 mm jak adaptörü alacaksınız ya da Lightning EarPods tercih edeceksiniz.

En iyi tercih, kablosuz kulaklık edinmek olabilir:

Tüm bu seçenekler arasında en uygununun tabletinize ya da akıllı telefonunuza uyumlu kablosuz bir kulaklık satın almak olduğu söylenebilir. Piyasada çok sayıda seçenek var ve kablosuz kulaklıklar gün geçtikçe daha ucuz hâle geliyor. Bunun için kablosuz AirPods almanıza da gerek yok. Pek fazla zamanınızı almayacak bir piyasa araştırmasıyla gayet kaliteli kablosuz kulaklıklar satın alabilirsiniz.

iPhone SE 2020; kullanıcılarına Wi-Fi 6, kablosuz şarj etme, IP67 suya karşı dayanıklılık, A13 Bionic yonga seti ve çift SIM desteği sunuyor. Tüm bunlar düşünüldüğünde A13 Bionic sayesinde iPhone SE 2020, birçok amiral gemisini geride bırakacağa benziyor.