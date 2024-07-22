iPhone SE 4'ün çıkış tarihi ve birçok özelliği sızdırıldı. Buna göre cihaz, 2025 başında gelecek ve önceki nesle kıyasla çok büyük iyileştirmeler alacak.

Apple, uygun fiyatlı iPhone modeli olarak karşımıza çıkan SE’yi son olarak 2022 yılında güncellemişti. Bu yüzden de kullanıcılar, dördüncü neslin ne zaman geleceğini ne gibi özelliklere sahip olacağını merak ediyordu. Hatta geçtiğimiz günlerde iPhone 16 tasarımını benimseyebileceğini bile görmüştük.

Şimdi ise güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe’ten bilgiler geldi. İddiada, iPhone SE 4’ün 2025 başında tanıtılacağı öne sürüldü. Aynı zamanda bazı özellikleri de paylaşıldı.

Baştan aşağı değişecek!

Sızıntıya göre dördüncü nesil iPhone SE, önceki nesile göre çok büyük iyileştirmeler alacak. Buna göre cihazda ekran 4,7 inçten 6,06 inçe çıkacak. Bu da iPhone 16’ya benzeyeceği iddialarını güçlendiriyor. Daha önceki sızıntılarda olduğu gibi Face ID ve USB-C ile geleceği de belirtilmiş. Önceki SE’lerde Touch ID ve Lightning butonu görüyorduk. Bunlar yeni nesilde olmayacak.

Öte yandan cihazın iPhone 16 serisi gibi A18 işlemciyle geleceği aktarılmış. RAM’in 6 GB’tan 8 GB’a çıkacağı, alüminyum kasa geleceği ve arkasında 48 MP’lik tek bir kameranın yer alacağı belirtilmiş. Yani birçok açıdan standart iPhone 16 modeline yaklaşabilen bir cihaz görebiliriz. Bu kadar iyileştirme kullanıcıları mutlu edecektir.

İddiaya göre iPhone SE 4, Mart ila Mayıs 2025 arasında bizlerle buluşacak. Fiyatının ise 499-549 dolar arasında olacağı belirtilmiş. 2022’de model 429 dolardan çıkış yapmıştı. Ne kadar değişeceğini düşündüğümüzde fiyat artışının normal olduğunu söyleyebiliriz.