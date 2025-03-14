Yeni şifreli RCS mesaj desteği ile iPhone ve Android kullanıcıları daha güvenli bir şekilde mesajlaşabilecek.

Apple, yakın gelecekte Android kullanıcılarıyla uçtan uca şifrelenmiş RCS mesajlaşmasını destekleyeceğini duyurdu. Bu kararla birlikte iPhone ve Android cihazları arasında daha güvenli bir mesajlaşma deneyimine sahip olunacak.

GSM Birliği (GSMA), en yeni RCS standardının Mesajlaşma Katmanı Güvenliği (MLS) protokolüne dayalı uçtan uca şifreleme içerdiğini açıkladı. Böylece ilk kez farklı platformlar arasında şifreli mesajlaşma mümkün olacak.

iPhone ve Android'ler daha güvenli mesajlaşabilecek

Apple sözcüsü Shane Bauer, “Başından beri iMessage için sunduğumuz güçlü gizlilik ve güvenlik teknolojisini, GSMA’nın yeni RCS mesajlaşması ile genişletmekten memnuniyet duyuyoruz. Gelecek yazılım güncellemeleriyle iOS, iPadOS, macOS ve watchOS’a uçtan uca şifrelenmiş RCS mesajlaşma desteği ekleyeceğiz.” dedi.

Google da bu gelişmeyi destekliyor. Google Mesajlar, RCS mesajları için bu desteği sunuyordu ancak yalnızca Google Mesajlar kullanıcıları arasında çalışıyordu. Google sözcüsü Ed Fernandez, “Artık platformlar arası güvenli mesajlaşmayı mümkün kılmak için birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz.” dedi.

Apple, iOS 18 güncellemesiyle iPhone’lara RCS desteğini zaten getirmişti ancak önceki RCS standardı platformlar arası şifrelemeyi desteklemiyordu. Yeni güncelleme, artık iPhone ve Android kullanıcılarının güvenli ve özel bir şekilde mesajlaşmasını sağlayacak.