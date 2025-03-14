Google, Android 16 için muhtemelen son olacak üçüncü beta sürümünü de yayımladı. Peki Android 16'nın üçüncü beta sürümü, telefonlara hangi yenilikleri getiriyor?

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı mobil işletim sistemi Android 16 için üçüncü beta sürüm de resmen yayımlandı. Şirket, bu beta sürüm ile yeni işletim sisteminin artık kararlı yapıya ulaştığını açıkladı. Yani Google, Android 16'yı artık büyük oranda tamamlamış durumda.

Peki Android 16'nın üçüncü beta sürümü, hangi yeniliklere ev sahipliği yapıyor? Dilerseniz lafı hiç uzatmadan son beta sürüm ile kullanıma sunulan yeni özelliklere yakından bakalım.

Android 16'nın üçüncü beta sürümü ile gelen yenilikler

Yazılar için gelişmiş kontrast modu

*Sağ tarafta gelişmiş kontrast modunu görüyorsunuz.

Android 16'nın üçüncü beta sürümünde yayımlanan yeni özelliklerden bir tanesi, daha çok görme sorunu yaşayan kullanıcalara odaklanıyor. Telefonlara gelecek gelişmiş kontrast modu ile kullanıcılar, ekrana düşen yazıları daha rahat bir şekilde okuyabilecekler.

Bluetooth Auracast, işitme cihazlarını desteklemeye başladı

Android 16'nın bir diğer özelliği ise işitme cihazı kullanan tüketiciler için. Bluetooth Auracast teknolojisi artık işitme cihazlarını destekleyecek. Böylelikle işitme cihazı kullanan bireyler de sesli yayımlara rahatlıkla katılabilecekler.

Yerel Ağ Koruması

Android 16, "Yerel Ağ Koruması" olarak isimlendirilen yepyeni bir özelliğe de ev sahipliği yapacak. Bu özellik, kullanıcı hakimiyetini artıracak. Zira bu özellik sayesinde kullanıcılar, hangi uygulamaların yerel ağdaki cihazlara erişebileceklerini seçebilecekler.