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Katlanabilir iPhone Ultra'nın Fiyatı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

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Önümüzdeki hafta tanıtılacak katlanabilir iPhone Ultra modelinin cep yakan fiyatı ve teknik özellikleri ortaya çıktı.

Katlanabilir iPhone Ultra'nın Fiyatı ve Özellikleri Ortaya Çıktı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, 9 Eylül Çarşamba akşamı gerçekleştireceği etkinlikle yeni nesil iPhone modellerini bizlerle buluşturacak. Bu etkinlikte, ilk katlanabilir iPhone olacak iPhone Ultra’nın da tanıtıldığını göreceğiz. Cihazın şimdiye kadarki en pahalı iPhone modeli olması bekleniyordu.

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Bugün ise iPhone Ultra hakkında yeni bilgiler geldi. Tayvan merkezli pazar araştırma şirketi TrendForce tarafından paylaşılan veriler, cihazın hem teknik özelliklerini hem de tahmini fiyat aralığını gözler önüne serdi.

İçerikten Görseller

Katlanabilir iPhone Ultra'nın Fiyatı ve Özellikleri Ortaya Çıktı
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iPhone Ultra’nın fiyatı ne kadar olacak? Nasıl özelliklerle gelecek?

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TrendForce tahminlerine göre iPhone Ultra, ABD pazarında 2.099 ila 2.299 dolar arasında değişen bir başlangıç fiyatı etiketiyle gelebilir. En üst konfigürasyon seçeneklerinde ise fiyatın 3.000 dolar barajını aşması bekleniyor. Bu rakamlar, 1.199 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olan iPhone 17 Pro Max modeliyle kıyaslandığında, iPhone Ultra'nın Apple tarihinin en pahalı akıllı telefonu olacağını açıkça gösteriyor. Türkiye fiyatıyla ilgili kesin bir şey söyleyemeyiz ancak bir tahminde bulunacak olursak 210 bin TL gibi bir seviyeden başlayabilir.

Özelliklerden bahsedecek olursak geniş katlanabilir ekranlı bir yapıya sahip olacak telefonda dış kısımda 5,5 inç büyüklüğünde bir OLED ekran yer alırken, cihaz açıldığında 120Hz ProMotion tazeleme hızını destekleyen 7.8 inçlik ana OLED ekran göreceğiz. Performans tarafında ise TSMC'nin 2nm üretim mimarisiyle geliştirilen yeni A20 Pro çipi cihazın kalbinde yer alacak.

Bellek ve depolama tarafında da çıta bir hayli yüksek tutulmuş durumda. Cihazın 12GB RAM ile donatılacağı ve depolama alanı tarafında 256GB, 512GB, 1TB ile 2TB olmak üzere dört farklı seçeneğin sunulacağı belirtiliyor. Face ID yerine Touch ID parmak izi sensörü yer alacak. Kamera kurulumunda ise ön tarafta 24 megapiksel bir sensör tercih edilirken, arka kısımda 48 megapiksel ana geniş açı ve 48 megapiksel ultra geniş açı kameralar görev yapacak.

iPhone Ultra'nın muhtemel teknik özellikleri

  • 5,5 inç dış ekran
  • 7,8 inç 120 Hz ProMotion iç ekran
  • Touch ID
  • A20 Pro işlemci
  • 12 GB RAM
  • 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB depolama
  • 24 MP ön kamera
  • 48 MP ana kamera
  • 48 MP ultra geniş kamera
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iPhone Katlanabilir Telefon

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