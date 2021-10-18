iPhone Üreticisi, Elektrikli Otomobil Prototiplerini Tanıttı

Tayvan merkezli yarı iletken devi Foxconn, üç yeni elektrik motorlu otomobil prototipi duyurdu. Bu prototipler, bir sedan, bir SUV ve bir de otobüs olarak karşımıza çıktı. Şirketin duyurduğu prototipler, yakın bir gelecekte Tayvan'da piyasaya sürülecek. Ancak bu gelişme, elektrikli otomobil sektöründe çok daha büyük olayların habercisi olabilir...

ABD merkezli teknoloji Apple'ın en önemli tedarikçilerinden bir tanesi olan Foxconn, gerçekleştirdiği bir etkinlikte elektrik motorlu araba prototiplerini duyurdu. Duyurulan modeller bir SUV, bir sedan ve bir de otobüs olarak karşımıza çıkarken, şirket tarafından yapılan açıklamalara göre önümüzdeki 5 yıl içerisinde 35 milyar dolarlık yatırım yapılacak.

Foxconn'un ürettiği prototip araçlar, şirketin kendi markası altında piyasaya sürülmeyecek. Yani son tüketiciler, hiçbir zaman Foxconn markalı araçlar görmeyecekler. Ancak başta Tayvanlı şirketler olmak üzere yapılacak iş birlikleri ile Foxconn'un ürettiği araçlar satılacak. Yapılan açıklamaların en dikkat çekici yanı ise sedan modelin bu yıl içerisinde piyasaya sürülecek olması. Otobüsler ise hükümetle yapılan anlaşmalar sonucunda 2022 yılında bazı kentlerde kullanılmaya başlayacak. SUV model, 2023 yılında "Yulon" markası altında satışa sunulacak.

Foxconn, Apple'ın otomobil projesini üstlenecek olabilir mi?

Foxconn, uzunca bir süredir otomobillerle ilgileniyor. Hatta şirket, kısa bir süre önce otomobil üretimi yapabilmek için ABD'de bir fabrika da satın aldı. Tayvan'daki tesislerini hem güçlendiren hem de yeni tesisler açan şirket, ABD'de elektrik motorlu araç üretimi için de Fisker ile 7 yıllık bir anlaşma imzaladı. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor?

Haberimizin başında, Foxconn'un Apple'ın en büyük tedarikçilerinden bir tanesi olduğunu söylemiştik. Apple'ın bir elektrik motorlu otomobil üzerinde çalıştığı ise herkes tarafından bilinen bir gerçek. İşte tam da bu noktada, bazı kafa karışıklıkları yaşanıyor.

Foxconn, Apple'ın otomobil projesinde üretimi üstlenmek için pekala harekete geçebilir. Şu an kesin bir şey olmasa da önümüzdeki dönemler, Foxconn ile Apple arasında yepyeni anlaşmalar duymamıza yol açabilir.