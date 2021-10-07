2022 yılının sonuna kadar seri üretime geçmesi beklenen yerli otomobil ile ilgili yeni bir paylaşım yapıldı. TOGG'un yaptığı paylaşımda aracın aerodinamik ve aeroakustik testlerinin tamamlandığı ifade edildi. Yerli otomobilin tasarımındaki değişiklik de dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye'nin uzun zamandır üzerinde konuştuğu yerli otomobil projesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (TOGG), resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile tamamen elektrikli olacak otomobilin geldiği son aşamayı gösterdi. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre yerli otomobilin test süreci, planlandığı gibi devam ediyor.

TOGG'un Twitter adresinden yapılan paylaşıma göre 2022'de seri üretime geçmesi beklenen yerli otomobil prototipinin aerodinamik ve aeroakustik testleri de gerçekleştirilmiş durumda. Böylelikle aracın üretilebilmesi için gerekli olan tüm çalışmaların tamamlanmasına, biraz daha yaklaşılmış oldu. Birkaç gün önce de bir açıklama yapan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin seri üretimine 2022 sonunda başlayacaklarını söylemişti.

İşte TOGG'un yaptığı son paylaşım

Şirket tarafından yapılan açıklamalarda; "Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.

Bu arada, yerli otomobil paylaşımında dikkat çeken bir husus bulunuyor. Paylaşılan fotoğraf, aracın tasarımında değişikliğe gidildiğini gösteriyor. Bu bağlamda; TOGG ilk duyurulduğunda yan ayna değil, kamera kullanılmıştı. Son görüntüde bir yeniden ayna tasarımına geçildiği görülüyor. Ayrıca aracın sis farları da değişmiş durumda. Daha önce şerit şeklinde karşımıza çıkan ön sis farları, artık dairesel bir yapıya sahip. Bu değişikliklerin kalıcı mı olacağı yoksa prototip olduğu için mi böyle tercih edildiği şimdilik bilinmiyor.

Yerli otomobilin son hali şöyle

Araç ilk tanıtımda ise şöyle görünüyordu