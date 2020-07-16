iQOO, Yeni Telefonu U1'i Sessiz Sedasız Duyurdu

iQOO, düzenlediği bir etkinlikte yeni telefonu U1'i duyurdu. Snapdragon 720G işlemciden güç alan telefon, tasarımı ve etkileyici özellikleri ile dikkat çekmeyi başarıyor. iQOO'nun yeni telefonu, 23 Temmuz itibarıyla satın alınabilecek.

Çinli teknoloji üreticisi Vivo'nun alt markası haline gelen iQOO, bugün sessiz sakin düzenlediği bir etkinlikte U1 isimli yeni akıllı telefonunu duyurdu. U1, bugüne kadar piyasaya sürülmüş olan en uygun fiyatlı iQOO telefon olarak karşımıza çıkarken, tasarımı ve teknik özellikleri ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

iQOO U1, 6.53 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan etkileyici bir ekrana sahip. IPS LCD yapıdaki bu ekran, kullanıcılara yüzde 90.72 oranında ekran alanı sunuyor. iQOO U1'in ekranında ise 8 MP çözünürlük sunan bir ön kamera bulunuyor. Ayrıca bu akıllı telefonun arka kısmında dikey olarak yerleştirilmiş olan üçlü kamera kurulumu bulunuyor. 48 MP ana kameranın bulunduğu telefonda 2 MP portre kamerası ve 2 MP de makro kamera yer alıyor.

Karşınızda iQOO U1

iQOO U1, Qualcomm'un Snapdragon 720G işlemcisinden güç alıyor. 8 çekirdekli bu işlemci, 3 farklı kombinasyondaki LPPDR4x RAM ve UFS 2.1 depolama alanına sahip. Ayrıca bu akıllı telefonda 18 watt hızlı şarj desteği sunan 4.500 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Yan tarafında parmak izi okuyucu sensöre de sahip olan U1, Android 10 tabanlı iQOO UI arayüzüyle birlikte geliyor.

iQOO U1 teknik özellikleri

Ekran: 6.53 inç, FHD+ (1080 x 2340 piksel) çözünürlük, IPS LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

RAM: 6 GB ya da 8 GB (LPPDR4x)

Depolama Alanı: 64 GB ya da 128 GB (UFS 2.1)

Ön Kamera: 8 MP

Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP

Batarya: 18 watt hızlı şarj destekli 4.500 mAh

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı iQOO UI

Boyutlar: 162.05 mm x 76.61 mm x 8.46 mm

Ağırlık: 190 gram

iQOO U1 fiyatı

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre iQOO U1, an itibarıyla Çinli tüketiciler tarafından ön sipariş kapsamında satın alınabiliyor. Telefonun teslimat ve normal satışları ise 23 Temmuz'da başlayacak. iQOO'nun etkileyici özelliklere sahip olan yeni akıllı telefonunun fiyatlandırması ise şu şekilde olacak;