LG, giriş seviye yeni telefonu "Aristo 5"i duyurdu. Uygun fiyatı ile dikkat çeken telefon, donanım özellikleri açısındansa giriş seviyede yer alıyor. LG'nin yeni akıllı telefonun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.

Güney Koreli teknoloji devi LG, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu "Aristo 5"i duyurdu. Uygun fiyatlı ve giriş seviye özelliklere sahip olarak karşımıza çıkan Aristo 5, ne yazık ki beklentileri karşılayacak türden bir ürün değil. Ancak uygun fiyatlı bir akıllı telefon arayışında olan kullanıcılar, Aristo 5'i tercih edebilecekler gibi görünüyor.

LG'nin yeni akıllı telefonu Aristo 5, 5.7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Bu ekran, tüketicilere HD+ çözünürlük sunuyor ve hayli geniş çerçevelere sahip. Hatta bu akıllı telefon, sanki birkaç yıl öncesinde piyasaya sürülmüş gibi görünüyor. Ancak diğer donanım özelliklerine baktığımızda, Aristo 5'in tercih edilebilir yanlarının olduğunu açıkça görebiliyoruz.

Karşınızda, LG Aristo 5

LG'nin bütçe dostu yeni akıllı telefonu, sekiz çekirdekli MediaTek MT6762 işlemciden güç alıyor. Bu gücü sadece 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile destekleyen telefonun sahip olduğu microSD desteği de ne yazık ki pek istenen türden değil. LG'nin açıklamalarına göre Aristo 5'e en fazla 32 GB'lik microSD kart takılabiliyor. Ayrıca bu akıllı telefon Android 10 ile çalışıyor ve 3.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip.

LG'nin devasa çerçevelere sahip olan akıllı telefonun ön kamerası, tüketicilere 5 MP çözünürlük sunuyor. Telefonun arka kısmına baktığımızda ise parmak izi okuyucunun üzerine yerleştirilmiş olan ikili kamera kurulumunu görüyoruz. Bu kamera kurulumu tüketicilere, 13 MP ana kamera ve 5 MP geniş açılı kamera deneyimi sunuyor. Kullanıcılar, bu akıllı telefonu micro USB girişi ile şarj ediyorlar.

LG Aristo 5 teknik özellikleri

Ekran: 5.7 inç, HD+ (720 x 1.520 piksel) çözünürlük

İşlemci: 8 çekirdekli MediaTek MT6762

RAM: 2 GB

Depolama: 32 GB

Ön Kamera: 5 MP

Arka Kamera: 13 MP + 5 MP

Bağlantı: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 4G LTE, Bluetooth 5.0

Batarya: 3.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 10

Boyutlar: 147.82 mm x 71.12 mm x 8.63 mm

Ağırlık: 146 gram

LG Aristo 5 fiyat ve erişilebilirlik durumu

LG yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni akıllı telefonu, şu an için sadece ABD pazarında satışa sunulmuş durumda. Şirket, bu telefonun hangi pazarlara gireceğine dair bir açıklama yapmazken Aristo 5'e sahip olmak isteyen tüketicilerin ise 150 dolar (yaklaşık 1.030 TL + vergiler) ödeme yapmaları gerekiyor. Son olarak, telefonun sadece gümüş renginde olduğunu da belirtelim.