İngiliz bir askerin 1 yıldır geliştirdiği uçuş teknolojisi bugün resmi olarak gösterildi.

Jetpack'e sahip olup etrafta uçacak askerlerin geleceğini yıllardır duyuyoruz. İngiliz bir askerin geliştirdiği ve İngiliz Deniz Piyadeleri'nin kullanacağı yeni jet motorlu uçuş kıyafeti artık bunu mümkün kılıyor. Dün ortaya çıkan video ile resmi olarak gösterilen yeni İngiliz jet motorlu uçuş kostümü, dünya genelinde gündeme oturdu.

Eski İngiliz Kraliyet Denizcileri mensubu Richard Browning'in geliştirdiği 5 adet jet motorundan oluşan uçuş kostümü, toplamda 1000bhp (bhp~güç kaybı olmadan ölçülen değer) itiş gücü üretiyor. Sahip olduğu jet motorları sayesinde kostümü kullanan kişi, saatte 80 km'yi geçen hızlara çıkabiliyor. Basına yaptığı açıklamada Browning: "Özel kuvvet askerinin bu sistemle hedefe çok çevik ve hızlı bir şekilde nasıl taşınabileceği açıkça görülüyor." ifadelerine yer verdi.

Lympstone, Devon, güneybatı İngiltere'de bulunan Komando Eğitim Merkezi'nde geliştirdiği jet motorlu uçuş kostümü ile üst rütbeli askerlerin önünde uçuş gerçekleştiren 39 yaşındaki Richard Browning'i diğer askerler de hayranlıkla seyretti. Ortaya çıkan başarılı jet motorlu uçuş kostümü hakkında İngiltere Savunma Bakanlığı Konuşmacısı: "Gelişen teknolojinin askeri gücümüzü desteklemesi ve gelecekte avantaj sağlaması için İngiltere'deki ve dünyadaki en parlak beyinlerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.