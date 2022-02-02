Trendyol çalışanlarının %11'lik zam karşısındaki eylemleri âdeta domino etkisiyle diğer firmalara da sıçradı. Peki bu süreçte hangi şirket çalışanları ne kadar zam istedi? Detaylar haberimizde.

Gün geçtikçe yükselen alım gücü nedeniyle pek çok firma çalışanlarına yılbaşında maaş zammı uyguluyor. Ancak bu markalardan bazılarının uyguladığı zam miktarları çalışanlar tarafından yetersiz görülüyor.

Geçtiğimiz hafta Trendyol Express çalışanları, kendilerine yapılan %11’lik zammı yetersiz bulmuş ve eylem yapmışlardı. Yaşanan olaylardan hemen sonra Trendyol, çalışanları ile anlaşmaya vararak bu zam oranını arttırdı ve bu oranı %38,8’e yükseltti ve ‘domino etkisi’ de burada başladı.

Yetersiz zamlardan şikayetçi olan çalışanlar eylemlere başladı

Yaşanan bu olayın ardından Hepsiburada’nın HepsiJet hizmetine bağlı kuryeler de firma tarafından yapılan paket başına 1TL’lik zammı protesto etmiş ve bu zammın “yol masraflarını bile karşılamadığını” söylemişti. Çalışanlar aylık olarak garanti 12,500 TL+ KDV ve sözleşmelerinin feshedilmeyeceğine dair söz verilmesini istemişlerdi.

Trendyol ve HepsiJet’in eylemlerinin ardından kurye ve seyahat uygulaması olan Scotty markasının çalışanları da kendilerine yapılan %22’lik zammı kabul etmeyerek kontak kapatmıştı. En az %40 zam isteyen kuryeler de tıpkı HepsiJet çalışanları gibi aylık garanti 12,500 TL + KDV maaş, resmî tatillerde izin ve yıllık 15 gün ücretli izin gibi isteklerde bulunmuştu. Scotty yetkilileri ise kuryelerin yaptıkları eylemin gerçeği yansıtmadığını iddia etmişti.

Yemeksepeti ve Banabi kuryeleri de bugün eylem yaparak yetersiz maaşlarından ve zam oranlarından yakınarak aylık net 5.500 TL ücret istediklerini açıklamıştı.

Kargo firmalarında da eylemler başladı

Kuryelerin hakkını aradığı eylemlerin ardından Yurtiçi Kargo çalışanları ise, kendilerine yapılan %17’lik zamma ve sözleşmelerinin feshedilmesine karşı İstanbul Pendik’teki Yurtiçi Kargo bölge müdürlüğü önünde eylem yaptı. Araçlarıyla konvoy yapan çalışanlar, çalışma koşullarının iyileştirilmesini istediklerini söylediler ve %40 oranında zam talebinde bulundular. Şirket ise bu eylemlerin ardından yaptığı açıklamada yıllık zam oranlarının %17 değil, %46 olduğunu açıkladı. Çalışanlar ise şirketin “yalan söylediğini” söyleyerek asgari ücretin altında kazandıklarını iddia etti.

Yurtiçi Kargo çalışanlarının eylemleriyle birlikte giderek şiddetlenen bu eylemler en sonunda diğer kargo firmalarına da sıçradı. Aras Kargo ve Sürat Kargo çalışanları da kendilerine yapılan %10’luk zammı reddederek daha adil çalışma koşulları ve düzgün maaşlar talep ettiklerini açıkladı.

Digitürk çalışanları da kendilerine yapılan %17’lik zamma tepki göstererek Digitürk binası önünde eylem yapmış ve seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalışmıştı. Bir Digitürk yöneticisinin teknik ekip çalışanlarına, “Eğer eylem yaparsanız sizi tazminatsız kovarız” diyerek çalışanlara mobbing uyguladığı iddia edildi.

BBC Türkçe çalışanları ise kendilerine yapılan %6 oranındaki zammı protesto etmiş ve grev yaparak tepkilerini göstermişti. Grevin ardından şirketle anlaşmaya varan çalışanlar %32’lik zam kazanmış ve zafere ulaşmışlardı.

Decathlon, H&M gibi markalara üretim yapan Alpin Çorap fabrikasının işçileri ise kendilerine yapılan yetersiz zammı öğrendiklerinde iş bırakma eylemi yaparak daha adil bir zam istediklerini açıklamıştı.

Sosyal medyada destek kampanyaları başlatıldı

Hakkını arayan emekçiler aynı zamanda seslerini sosyal medya üzerinden de duyurmaya çalıştı. Sosyal medyada pek çok kullanıcı da bu tepkilere sessiz kalmayarak hakkını arayan emekçileri desteklemiş ve onların sesi olmuştu.

Trendyol Express işçilerinin eylemleri ile başlayan bu ‘domino etkisi’nin daha ne kadar süreceği ve bu süreçte hangi firmaların daha zam talebinde bulunacağı merak ediliyor.