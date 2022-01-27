Trendyol Express'ten sonra HepsiJET çalışanları da aldıkları 1 TL'lik zamma itiraz ettiler. Antalya'da kontak kapatan çalışanların tepkisi çığ gibi büyüyor.

Geçtiğimiz günlerde Trendyol Expresss çalışanları aldıkları %11’lik zammı yetersiz bularak merkez binalarının önünde eylem yapmışlardı. Eylemlerin ardından çalışanların zam oranları %38,8’e çıkartıldı. Bazı firmalarda ise çalışanlar aldıkları zammın yetersizliğinden şikayetçi olmaya devam ediyor.

Bugün bu firmalara bir yenisi daha eklendi. Hepsiburada’nın ortak kuruluşu olan HepsiJET çalışanları da bugün itibariyle aldıkları zamdan şikayetçi olup eylemlere başladı. Çalışanlar, son olarak reklamında Cem Yılmaz'ı oynatan ve reklam bütçesine milyonlarca lira ayırdıklarını söyledikledi HepsiJET'in, kendilerine de haklarını vermesini istiyor.

Araç ve yol masraflarımız bile karşılanmıyor

HepsiJET çalışanları her gün koştura koştura taşıdıkları paketlerden 3,75 TL alıyorlardı, açıklanan zamla birlikte paket başı aldıkları ücret 4,75 TL oldu. Sabit bir ücreti olmayan ve yükleri ne kadar artarsa o kadar para kazanan çalışanlar aldıkları 1 TL’lik zam karşısında eylemlere başladı. Bazılarının günde 200 km’ye kadar yol yaptığını ve yol masraflarının dahi karşılanmadığını söyleyen çalışanlar, giderleri düşüldüğünde aldıkları ücretin asgari ücretin altında kaldığını söylüyor.

Yapılan zamma itiraz eden çalışanlar işten çıkartıldı

Facebook’ta hakkını aramaya çalışan bazı çalışan arkadaşların beğendikleri gönderiden dolayı sorguya çekildiğini söylüyorlar. Çalışanlar, yöneticilerinin bir an önce seslerini duymasını ve adaletin sağlanmasını istiyorlar. Trendyol Express çalışanları gibi HepsiJET çalışanları da, haklarının 12.500 TL + KDV olduğunu, 50 km üzeri yol yapmaları durumunda km başına yakıt desteği sağlanması gerektiğini, hakkını arayan iş arkadaşlarına uygulanan baskı ve tehdide son verilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Bu baskılar sonucu sözleşmesi feshedilen çalışma arkadaşlarının da sözleşmelerinin yenilenmesini istiyorlar.

Antalya şubesi kontak kapattı

Yapılan zam açıklamasından sonra tepkiler çığ gibi büyürken, zamma itiraz eden çalışanlar Antalya'da kontak kapattı ve diğer şehirlerdeki şubeleri de kontak kapatmaya davet etti. Sosyal medyada çok sayıda ses getiren 1 TL'lik zamın yankıları sürecek gibi.