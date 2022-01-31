Yemeksepeti Çalışanları 'Düşük Zam' Nedeniyle Eylem Yapacak

Trendyol ve Hepsiburada çalışanlarının maaş krizine Yemeksepeti çalışanları da eklendi. Yemeksepeti İşçi Komitesi Sözcüsü Kaan Gündeş, yapılan zammın düşük olduğunu ileri sürerek, basın açıklaması gerçekleştireceklerini belirtti ve maaş taleplerini açıkladı.

Son dönemlerde gündemin önemli bir bölümünü kurye ve kargo çalışanları oluşturuyor. Zira önce Trendyol, sonra da Hepsiburada'nın ürün teslimatlarından sorumlu çalışanları zam taleplerinde bulunmuş, bu taleplerini Türkiye'nin gündemine oturtmayı başarmışlardı. Şimdi bunlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez de popüler yemek sipariş hizmeti Yemeksepeti işçilerinden önemli bir açıklama geldi.

Yemeksepeti İşçi Komitesi Sözcüsü Kaan Gündeş tarafından yapılan açıklamalarda, şirketin çok cüzi oranda zam yaptığı ve açıklanacak zam oranıyla çalışanların haklarının verilemeyeceği iddia edildi. Yemeksepeti çalışanları, yarın şirketin genel merkezi önünde bir basın açıklaması yapacaklarını duyurdular.

"En az 5.500 TL olmalı"

"Biz yıllardır sendikalı olmak için mücadele ediyoruz. Şirket şu an sendikanın haklarını geri almak için dava açtı. Biz hem açıklanacak zamlı ücretlerin en az net 5 bin 500 TL artı yan haklar olması için hem de sendikaya açılan davanın geri çekilmesi için bir basın açıklaması yapacağız." ifadelerini kullanan Kaan Gündeş, Yemeksepeti'nin bir süre önce dile getirdiği sendikalaşma iddialarını da yeniden gündeme taşıdı. Yemeksepeti İşçi Komitesi Sözcüsü Gündeş, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Sendikal örgütlülüğü engellemek için her yol deneniyor. Bir an önce meslek kolu tanımlarının düzeltilmesini ve arkadaşlarımızın tekrar taşımacılık meslek koluna alınmasını istiyoruz"