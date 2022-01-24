Trendyol Express Çalışanları Eyleme Başladı [Video]

E-ticaret devi Trendyol'un teslimat hizmeti Trendyol Express'in çalışanları, düşük maaş zammı nedeniyle eylem yapmaya başladı. 2 gün çalışmaya ara veren işçiler, kara rağmen Trendyol genel merkezi önünde toplandı.

Ülkemizde e-ticaretin en önemli temsilcilerinden birisi olan Trendyol’un teslimat hizmeti Trendyol Express, bugün gündeme hoş karşılanmayan bir nedenden dolayı geldi. Aktarılan bilgilere göre Trendyol, Trendyol Express çalışanlarının maaşlarını %50 oranında artan asgari ücret ve TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranının da altında olacak şekilde yalnızca %11 oranında artırdı.

TÜİK’in %36 olarak açıkladığı enflasyon pek çok vatandaşın hayatını derinden etkilemeye devam ederken, Trendyol Express çalışanları da maaş artışını yetersiz görerek eyleme çıktı. Çalışanlar, işlerini terk ederek düşük maaş artışına karşı Trendyol’un Maslak’taki ofisinin önünde toplandı. Kar altındaki eylem, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Genel merkez önünde eylem yapılıyor:

Yetersiz maaş artışına karşı 2 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirmeye karar veren Trendyol Express çalışanları, genel merkez önünde konvoy oluşturdu. Eskort halinde gelen çok sayıda araç, kornalar eşliğinde merkez önünde toplandı. Çalışanlar, genel merkez önünde sloganlar ve pankartlarla firmayı protesto etmeye başladı. Trendyol’dansa henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Trendyol Express’e karşı başlayan eylemden gelen görüntülerden ve tepkilerden bazıları şu şekildeydi:

Bir Trendyol Express çalışanının yaptığı açıklama: