CES'teki birbirinden ilginç teknolojik ürünlerin arasına Nanoleaf'in Işıklı LED Yüz Maskesi de katılıyor.

Nanoleaf, CES 2025’te sağlık ve teknolojinin bir arada bulunduğu yeni bir ürünüyle dikkatleri üzerine çekti.

Şirket, akıllı ışık portföyüne üç yeni ürün eklerken, ilk kez sağlık teknolojisi alanına adım attı ve 'Işıklı LED Yüz Maskesi'ni tanıttı. Maskenin tasarımı biraz ürkütücü görünüyor olsa da sağlık noktasında önemli faydaları bulunuyor.

Nanoleaf'in 'ürkütücü' yüz maskesi ne işe yarıyor?

Nanoleaf’in FDA 2 sertifikasına sahip maskesi, 150 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Kırmızı ve Yakın Kızılötesi Işık (NIR) teknolojisiyle donatılan cihaz, ince çizgileri ve akneyi azaltmanın yanı sıra kolajen üretimini destekliyor.

Yedi farklı mod sunan bu cihaz, ergonomik tasarımıyla kullanıcılara kişiselleştirilmiş bir ışık terapisi deneyimi sunuyor. Bu özellikler, maskeyi hem profesyonel cilt bakım cihazlarına ekonomik bir alternatif hem de günlük kullanıcılar için de cazip bir seçenek hâline getiriyor.

Nanoleaf'in bu yeni ürünü şirketin resmî sitesi üzerinden satışa sunulacak. Tedarik ve fiyatlandırmaya dair tüm detaylara buradan ulaşmak mümkün.